رئيس القابضة لمياه الشرب يبحث برنامج إدارة مياه دلتا النيل مع الوكالة الألمانية
بيوزعوا أموال لشراء الأصوات.. القبض على أنصار مرشح بانتخابات النواب
بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية
مندوب فلسطين بمجلس الأمن: إسرائيل تعمل على انهيار وقف إطلاق النار وتمارس التهجير القسري
بث مباشر| مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية
الوطنية للانتخابات: انقطاع الكهرباء ومشاحنات بين أنصار مرشحين في الإسماعيلية
400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
سعر الدولار الآن في مصر الإثنين 24 نوفمبر 2025
الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا .. والعظمى بالقاهرة 25
الوطنية للانتخابات: سقوط مروحة على موظفة بإحدى لجان الدقهلية ونقلها للمستشفى
أحمد موسى يطالب ببيانات رسمية حول وقائع شراء الأصوات ويؤكد ضبط متورطين في المحلة والدقهلية
رئيس القابضة لمياه الشرب: ميكنة التحصيل والصرف الصناعي لتحسين مستوى الخدمة
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن في مصر .. شهد سوق الصرف المصري حالة من المتابعة الدقيقة لتطورات سعر الدولار، خاصة مع استمرار الترقب لما ستسفر عنه التحركات الاقتصادية الحكومية وسياسات البنوك المختلفة في إدارة العملة الأجنبية. 

في ختام تعاملات اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، سجّل الدولار حالة من الاستقرار الواضح مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقًا لآخر تحديثات مؤشر شاشات البنوك العاملة في مصر، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في السوق خلال الساعات الأخيرة من تعاملات اليوم.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار في مصر

ويأتي هذا الاستقرار، في إطار متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لأسعار العملات، خاصة مع التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة الجنيه المصري، وعلى أسعار السلع الأساسية والاستيراد، وحركة التداول اليومية، وما يرتبط بها من قرارات مالية واقتصادية مؤثرة على السوق المحلي بأكمله.

سعر الدولار في البنوك خلال ختام التعاملات

شهد سعر الدولار خلال التعاملات الختامية ليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا داخل البنوك، مع اختلافات طفيفة بين سعر البيع والشراء في بعض المؤسسات المصرفية.

هذه الفروق البسيطة تأتي ضمن النطاق الطبيعي لحركة البنوك التي تحدد أسعار العملة بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.

سعر الدولار

وجاءت الأسعار المُسجلة في البنوك المصرية على النحو الآتي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري ما يلي:

47.83 جنيه للبيع.

47.69 جنيه للشراء.

ويمثل البنك المركزي المرجعية الأساسية لسعر الدولار في السوق المصري، ويُعد استقرار السعر لديه مؤشرًا مهمًا على استقرار السوق المصرفية عمومًا.

سعر الدولار في بنك مصر

حافظ بنك مصر على أسعار مماثلة ومقاربة للبنوك الحكومية

47.81 جنيه للبيع.

47.71 جنيه للشراء.

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل البنك الأهلي المصري الأرقام ذاتها المسجلة في بنك مصر

47.81 جنيه للبيع.

47.71 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

جاءت أسعار الدولار في بنك قناة السويس بشكل أعلى قليلًا من البنوك الحكومية

47.89 جنيه للبيع.

47.79 جنيه للشراء.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقرت الأسعار في بنك الإسكندرية عند:

47.81 جنيه للبيع.

47.71 جنيه للشراء.

 

سعر الدولار في بنك البركة

جاء سعر الدولار في بنك البركة كالآتي:

47.80 جنيه للبيع.

47.70 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل المصرف المتحد ما يلي:

47.75 جنيه للبيع.

47.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

جاءت الأسعار في البنك التجاري الدولي على النحو الآتي:

47.82 جنيه للبيع.

47.72 جنيه للشراء.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجّل بنك الكويت الوطني الأسعار الأعلى نسبيًا في نهاية التعاملات

47.88 جنيه للبيع.

47.78 جنيه للشراء.

قراءة تحليلية لحركة الدولار اليوم

يعكس الاستقرار المسجل في ختام تعاملات اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 حالة من التوازن النسبي داخل سوق الصرف، على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية. 

كما تشير الأسعار المتقاربة بين البنوك إلى استقرار العرض والطلب وعدم وجود ضغوط مفاجئة على السيولة الدولارية.

ويواصل المتعاملون ترقب التحديثات اليومية التي قد تتأثر بتحركات الأسواق العالمية، أو القرارات الحكومية، أو تطورات الاقتصاد الدولي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ومن المتوقع أن تستمر حالة المتابعة الدقيقة للسوق المصري خلال الفترة المقبلة، ولا سيما مع اقتراب نهاية العام وارتفاع حجم التعاملات التجارية والاستيرادية، ما يجعل سعر الدولار محور اهتمام شريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين.

