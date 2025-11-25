كوريا الجنوبية ترفع حالة التأهب بسبب تفشي حمى الخنازير الأفريقية

رفعت كوريا الجنوبية، حالة التأهب على مستوى البلاد؛ بسبب تفشي حمى الخنازير الأفريقية، بعد أن سجلت السلطات اليوم /الثلاثاء/ أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس منذ حوالي شهرين.



وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) أنه تم تسجيل الإصابة في مزرعة تضم حوالي ثلاثة آلاف خنزير في مدينة دانجين بمقاطعة تشونجتشونج الجنوبية، فيما رفعت سلطات الحجر الصحي حالة التأهب إلى أعلى مستوى عقب تفشي المرض.



وتعد تشونجتشونج الجنوبية أكبر منطقة لتربية الخنازير في كوريا الجنوبية، حيث تضم 2.3 مليون خنزير، أي ما يعادل 20% من حجم القطيع الوطني.



ولفتت الإذاعة إلى أن هذه الحالة هي السادسة التي يتم تسجيلها هذا العام، وتأتي بعد شهرين من تفشي المرض بمقاطعة جيونجي في سبتمبر الماضي.