كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
أخبار العالم

كوريا الجنوبية ترفع حالة التأهب بسبب تفشي حمى الخنازير الأفريقية

تفشي حمى الخنازير الأفريقية
تفشي حمى الخنازير الأفريقية
أ ش أ

رفعت كوريا الجنوبية، حالة التأهب على مستوى البلاد؛ بسبب تفشي حمى الخنازير الأفريقية، بعد أن سجلت السلطات اليوم /الثلاثاء/ أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس منذ حوالي شهرين.


وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) أنه تم تسجيل الإصابة في مزرعة تضم حوالي ثلاثة آلاف خنزير في مدينة دانجين بمقاطعة تشونجتشونج الجنوبية، فيما رفعت سلطات الحجر الصحي حالة التأهب إلى أعلى مستوى عقب تفشي المرض.


وتعد تشونجتشونج الجنوبية أكبر منطقة لتربية الخنازير في كوريا الجنوبية، حيث تضم 2.3 مليون خنزير، أي ما يعادل 20% من حجم القطيع الوطني.


ولفتت الإذاعة إلى أن هذه الحالة هي السادسة التي يتم تسجيلها هذا العام، وتأتي بعد شهرين من تفشي المرض بمقاطعة جيونجي في سبتمبر الماضي.

كوريا الجنوبية تفشي حمى الخنازير الأفريقية أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس هيئة الإذاعة الكورية كيه بي إس مدينة دانجين بمقاطعة تشونجتشونج الجنوبية سلطات الحجر الصحي

