البحيرة تحتفل بتخريج أول دفعة من خدام مركز القديس أثناسيوس الرسولي

احتفلت إيبارشية البحيرة بتخريج الدفعة الأولى من الخدام من مركز القديس البابا أثناسيوس الرسولي لإعداد وتأهيل الخدام، وذلك في عيد رئيس الملائكة ميخائيل.

نجاح دورة إعداد الخدام

وأقيم الاحتفال بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في كفر الدوار، بحضور نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية، حيث سلّم نيافته شهادات التخرج للخريجين الجدد، الذين اجتازوا دورة إعداد الخدام على مدار سنتين ونصف، وعددهم ١٢٣ خادم وخادمة من أبناء منطقة كنائس شمال البحيرة.

وفي سياق آخر ، دشن نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية مذبح وايقونات كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا أنطونيوس بقرية بشلا مركز ميت غمر، ثم صلى بعدها القداس الإلهي.

شارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة وكل شعب القرية البالغ عددهم حوالي ٧٢ أسرة.

يذكر أن هذه أول كنيسة تبنى في القرية وهي عبارة عن مبنى بدأت عملية بنائه عام ٢٠٠١ وتم تقنينه مؤخرًا، وهو مكون من ثلاثة طوابق، يحوي كنيسة ومضيفة وحجرات لخدمة مدارس الأحد وسطح.