وزير الإعلام السوداني: الدعم السريع استغلت الهدن السابقة لتمرير أسلحة إلى صفوفها

اتهم وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد علي الإعيسر، قوات الدعم السريع بأنها استغلت فترات الهدنة السابقة كـ«مناورة سياسية» لتمرير إمدادات أسلحة إلى صفوفها، مشدّدًا على أن هذا الاستخدام للهدن يكشف نواياها الحقيقية ويظهر ضعف التزامها بالسلام.

ووصف الإعيسر إعلان قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لوقف إطلاق النار بأنه محاولة لتلميع صورة الميليشيا، وقال إن ما سبق من تجارب، مثل هدنة جدة، بيّن أن الجيش السوداني التزم بالاتفاقات بينما استغلت قوات الدعم السريع هذه اللحظات لتموين نفسها بالذخائر والعتاد العسكري.

واتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم مروعة" في مدن مثل الفاشر وبارا، واصفًا ممارساتهم بأنها لا تتماشى مع أي قيمة إنسانية.

وأكد أن دعاوى القيادة بدوافع إنسانية لا يمكن الوثوق بها، لأنها تأتي في وقت تختبئ فيه وراء صرح هدنة لتحقيق مكاسب عسكرية.

من جهة أخرى، ربط الإعيسر تنفيذ خارطة الطريق التي قدّمها عبد الفتاح البرهان (القائد العام للجيش) بضرورة إنهاء الحرب، معتبرًا أن هذا هو السبيل الحقيقي لاستعادة السلام والاستقرار في البلاد.

وأضاف أن الحل لا يكون عبر الأسلحة، بل عبر الحزمة القانونية والسياسية التي تتضمن انسحاب الدعم السريع من المدن وإعادة بناء الدولة.

تأتي التصريحات في سياق صراع مستمر منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أودى بحياة آلاف المدنيين وأجبر ملايين آخرين على النزوح.

وبينما تطالب الحكومة السودانية بوقف تدفق السلاح إلى الدعم السريع، تزايدت الدعوات الدولية لفرض حظر على الأسلحة والضغط على الدول الداعمة لوقف التصعيد.

من المهم مراقبة ما إذا كان المجتمع الدولي سيتجاوب مع هذه الاتهامات الجديدة، خصوصًا أن الأمين العام للأمم المتحدة والخبراء الدوليين سبق أن نددوا بتنقل الذخائر والأسلحة إلى مناطق النزاع عبر شبكة تهريب تربط عدة دول مجاورة.