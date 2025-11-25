قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرق الهلال الأحمر تنتشر لتقديم الدعم للناخبين في لجان القاهرة
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الإعلام السوداني: الدعم السريع استغلت الهدن السابقة لتمرير أسلحة إلى صفوفها

وزير الإعلام السوداني
وزير الإعلام السوداني
القسم الخارجي

اتهم وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد علي الإعيسر، قوات الدعم السريع بأنها استغلت فترات الهدنة السابقة كـ«مناورة سياسية» لتمرير إمدادات أسلحة إلى صفوفها، مشدّدًا على أن هذا الاستخدام للهدن يكشف نواياها الحقيقية ويظهر ضعف التزامها بالسلام. 

ووصف الإعيسر إعلان قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لوقف إطلاق النار بأنه محاولة لتلميع صورة الميليشيا، وقال إن ما سبق من تجارب، مثل هدنة جدة، بيّن أن الجيش السوداني التزم بالاتفاقات بينما استغلت قوات الدعم السريع هذه اللحظات لتموين نفسها بالذخائر والعتاد العسكري.

واتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم مروعة" في مدن مثل الفاشر وبارا، واصفًا ممارساتهم بأنها لا تتماشى مع أي قيمة إنسانية. 

وأكد أن دعاوى القيادة بدوافع إنسانية لا يمكن الوثوق بها، لأنها تأتي في وقت تختبئ فيه وراء صرح هدنة لتحقيق مكاسب عسكرية. 

من جهة أخرى، ربط الإعيسر تنفيذ خارطة الطريق التي قدّمها عبد الفتاح البرهان (القائد العام للجيش) بضرورة إنهاء الحرب، معتبرًا أن هذا هو السبيل الحقيقي لاستعادة السلام والاستقرار في البلاد. 

وأضاف أن الحل لا يكون عبر الأسلحة، بل عبر الحزمة القانونية والسياسية التي تتضمن انسحاب الدعم السريع من المدن وإعادة بناء الدولة.

تأتي التصريحات في سياق صراع مستمر منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أودى بحياة آلاف المدنيين وأجبر ملايين آخرين على النزوح. 

وبينما تطالب الحكومة السودانية بوقف تدفق السلاح إلى الدعم السريع، تزايدت الدعوات الدولية لفرض حظر على الأسلحة والضغط على الدول الداعمة لوقف التصعيد. 

من المهم مراقبة ما إذا كان المجتمع الدولي سيتجاوب مع هذه الاتهامات الجديدة، خصوصًا أن الأمين العام للأمم المتحدة والخبراء الدوليين سبق أن نددوا بتنقل الذخائر والأسلحة إلى مناطق النزاع عبر شبكة تهريب تربط عدة دول مجاورة.

قوات الدعم السريع وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد علي الإعيسر مناورة سياسية الهدنة محمد حمدان دقلو الجيش السوداني

