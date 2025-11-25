قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت

ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، مع استمرار الفروق بين المصانع والموزعين، حيث سجلت أسعار الحديد والأسمنت مستويات متفاوتة، بينما حافظت باقي مواد البناء مثل الرمل والزلط على استقرارها مع اختلافات في بعض المناطق.

أسعار الحديد للطن من أرض المصنع..

حديد عز: 38,200 جنيه

حديد بشاي: 41,000 جنيه

حديد المصريين: 38,000 جنيه

حديد الجارحي: 36,000 جنيه

حديد المراكبي: 37,500 جنيه

حديد العشري: 39,500 جنيه

حديد السويس: 39,000 جنيه

حديد الكومي: 36,000 جنيه


أسعار الأسمنت للطن من أرض المصنع..

الأسمنت الرمادي: 3,896 جنيه

أسمنت السويدي: 3,650 جنيه

أسمنت السويس: 3,450 جنيه

أسمنت حلوان: 3,460 جنيه

أسمنت الفهد: 3,600 جنيه

أسمنت العسكري: 3,500 جنيه

الأسمنت المقاوم: بين 3,700 و3,900 جنيه


أسعار باقي مواد البناء

الرمل الناعم: 160 جنيهًا للمتر المكعب

الرمل الخشن: 180 جنيهًا للمتر المكعب

الزلط الكبير: من 405 إلى 430 جنيهًا للمتر المكعب

الزلط الصغير: من 380 إلى 400 جنيهًا للمتر المكعب

الطوب الأحمر: من 950 إلى 1,200 جنيه للألف طوبة حسب المقاس

الجبس: من 1,200 إلى 1,400 جنيه للطن


ويؤكد خبراء السوق أن حالة الاستقرار الحالية قد تكون مؤقتة، إذ تظل أسعار مواد البناء مرتبطة بعوامل خارجية مثل تكاليف الطاقة وأسعار الخامات المستوردة وسعر الدولار

بينما تلعب تكاليف النقل دورًا رئيسيًا في تحديد السعر النهائي للمستهلك في مختلف المحافظات.

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

