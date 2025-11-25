بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم /الثلاثاء/ على ارتفاع مؤشرها العام، حيث سجل ارتفاعا بنحو 23.23 نقطة بما نسبته 0.26% ليصل إلى مستوى 8843.92 نقطة، إذ جرى تداول نحو 309 ملايين سهم عبر 20 ألفا و168 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 79 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنحو 26.37 نقطة، بما نسبته 0.32% ليصل إلى مستوى 8256.77 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 185 مليون سهم من خلال 10 آلاف و907 صفقات نقدية بقيمة بلغت نحو 28.5 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 23.62 نقطة بما نسبته 0.25% ليصل إلى مستوى 9426.94 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 123 مليون سهم عبر 9261 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 50.4 مليون دينار كويتي.



بينما سجل مؤشر "رئيسي 50" تراجعا بنحو 14.82 نقطة بما نسبته 0.18% ليصل إلى مستوى 8347.60 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 79 مليون سهم عبر 5421 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 15 مليون دينار كويتي.



وكانت شركات "تمدين أ" و"تنظيف" و"أعيان ع" و"المنار" و"يونيكاب" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "فنادق" و"قيوين ا" و"مراكز" و"كامكو" و"ميزان" الأكثر انخفاضا.

