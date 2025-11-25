سكارليت جوهانسون بطلة الأجزاء الجديدة من سلسلتي Jurassic World وThe Exorcist

تعيش الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون حالة من النشاط الفني وتستعد للمشاركة في سلسلتين من أشهر أفلام هوليوود.

ستشارك سكارليت حوهانسون في بطولة فيلم جديد من سلسلة الرعب الشهيرة The Exorcist، في تعاون مع مخرج الرعب مايك فلاناجان.



الفيلم الجديد من The Exorcist ليس تابعًا مباشرة لجزء 2023 (The Exorcist: Believer)، بل يقدم قصة مستقلة و«جديدة تمامًا»، ومن المقرر أن يتم التصوير في مدينة نيويورك.



بعدما حقق فيلم Jurassic World: Rebirth الذي تشارك فيه سكارليت جوهانسون نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في 2 يوليو 2025، من المقرر أن تقدم جزء جديد منه.

تلعب سكارليت جوهانسون في هذا الفيلم دور خبيرة عمليات سرية تُدعى زورا بينيت، وتقود بعثة إلى جزيرة بحثية لجمع عينات وراثية لديناصورات نادرة، في مهمة يرى البعض بأنها تدمج بين المغامرة العلميّة والخطر الحقيقي.



حقق الفيلم إيرادات قوية عند افتتاحيته، حيث سجل نحو 318.3 مليون دولار عالميًا في أول أيام عرضه، كما تجاوزت إيراداته حاجز 500 مليون دولار عالميًا.