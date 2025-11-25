قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

سكارليت جوهانسون بطلة الأجزاء الجديدة من سلسلتي Jurassic World وThe Exorcist

سكارليت جوهانسون
سكارليت جوهانسون
نجلاء سليمان

تعيش الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون حالة من النشاط الفني وتستعد للمشاركة في سلسلتين  من أشهر أفلام هوليوود.

ستشارك سكارليت حوهانسون في بطولة فيلم جديد من سلسلة الرعب الشهيرة The Exorcist، في تعاون مع مخرج الرعب مايك فلاناجان.


الفيلم الجديد من The Exorcist ليس تابعًا مباشرة لجزء 2023 (The Exorcist: Believer)، بل يقدم قصة مستقلة و«جديدة تمامًا»، ومن المقرر أن يتم التصوير في مدينة نيويورك.  


بعدما حقق فيلم Jurassic World: Rebirth الذي تشارك فيه سكارليت جوهانسون نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في 2 يوليو 2025، من المقرر أن تقدم جزء جديد منه.

تلعب سكارليت جوهانسون في هذا الفيلم دور خبيرة عمليات سرية تُدعى زورا بينيت، وتقود بعثة إلى جزيرة بحثية لجمع عينات وراثية لديناصورات نادرة، في مهمة يرى البعض بأنها تدمج بين المغامرة العلميّة والخطر الحقيقي.  


حقق الفيلم إيرادات قوية عند افتتاحيته، حيث سجل نحو 318.3 مليون دولار عالميًا في أول أيام عرضه، كما تجاوزت إيراداته حاجز 500 مليون دولار عالميًا.

سكارليت جوهانسون البوكس أوفيس هوليوود

