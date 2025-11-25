بورصة عمان تسجل تداولات بـ6.4 مليون دينار وارتفاع طفيف في المؤشرات

أ ش أ

سجلت بورصة عمان اليوم "الثلاثاء" حجم تداول إجمالي قدره 6.4 مليون دينار،حوالي 9 ملايين دولار، بعد تداول 2.9 مليون سهم من خلال 2643 عقدًا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق اليوم إلى 3433 نقطة بارتفاع نسبته 0.02 بالمائة ،وجاءت حركة القطاعات كالتالي ،القطاع المالي ارتفع بنسبة 0.11 بالمائة،وقطاع الصناعة ارتفع بنسبة 0.01 بالمائة،وقطاع الخدمات انخفض بنسبة 0.27 بالمائة.

ومن بين 103 شركات متداولة أظهرت 38 شركة ارتفاعًا في أسعار أسهمها بينما سجلت 28 شركة انخفاضًا فيما بقيت باقي الشركات مستقرة.