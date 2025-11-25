قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير التعليم الإيطالي: نعمل على نموذج تعليمي “4+2” لتطوير التدريب الفني والمهنى في مصر

وزير التعليم الايطالي يلتقي رئيس الوزرائ ونظيره المصري
وزير التعليم الايطالي يلتقي رئيس الوزرائ ونظيره المصري
وكالات

صرّح وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا أن التعاون التعليمي بين إيطاليا ومصر يتوصع ليشمل القطاعات الاستراتيجية لخطة ماتي، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي والابتكار التعليمي، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال قالديتارا، في حوار مع وكالة نوفا على هامش زيارته للقاهرة، إن كلا البلدين يعتزمان تطوير نقاش مُنظّم حول الابتكار التعليمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم.

وأوضح الوزير قائلاً: "ضمن خطة ماتي، نرغب في تطوير حوار حول التعليم، وحول استخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص التعليم"، مشيرا إلى أن هناك بالفعل تقاربًا منهجيًا أوليًا: "لقد بدأنا بالفعل؛ لقد طوروا نموذجًا مثيرًا للاهتمام يُمكن أن يُكمّل النموذج الذي أطلقناه تجريبيًا".

من بين المبادرات قيد المناقشة مشروع واسع النطاق سيُقام في الربيع، حيث كشف فالديتارا أن "هناك اهتمام بإنشاء قرية متوسطية هنا في أبريل، ربيع العام المقبل، تُكرّر على نطاق أوسع فكرة ’فيلاجيو إيطاليا’ التي طرحناها هنا في القاهرة، والتي لاقت اهتمامًا كبيرًا"، في إشارة إلى الفعالية المخصصة للتعليم التقني والمهني، والتي نُظمت بالتعاون مع السفارة الإيطالية في القاهرة، بهدف تعزيز التعاون التعليمي، بما في ذلك تحسين مهارات اللغة الإيطالية، وتحويل هذه التجربة إلى تجربة أوسع نطاقًا، مُخصصة لمنطقة أوروبا-المتوسط بأكملها، قادرة على إبراز التميز التعليمي والثقافي للدول المشاركة.

وتدعم إيطاليا مصر في تعزيز تدريس اللغة الإيطالية، التي أصبحت هذا العام مادةً اختياريةً في المناهج الدراسية، ليس فقط في المدارس الثانوية، بل أيضًا في المدارس الإعدادية.

وشدد الوزير على أن "هناك حاجة ماسة لتدريب معلمين على إجادة اللغة الإيطالية. وقد وصل العشرات بالفعل إلى إيطاليا، وسيصل المزيد لتعزيز هذا الارتباط بتدريس اللغة الإيطالية".

وحول الفرص المتاحة للشابات المصريات الحاصلات على شهادات في الدراسات الإيطالية، أشار فالديتارا إلى أن إيطاليا تركز بشكل خاص على إشراك المرأة، مضيفا: "لقد سافرت العديد من الفتيات إلى إيطاليا لتحسين معرفتهن باللغة الإيطالية، ولذلك نسهل هذا التدريب في إيطاليا بطرق عديدة، ولا بد لي من القول إنه كان ناجحًا للغاية".

كما أوضح الوزير أن إيطاليا تلعب "دورًا بالغ الأهمية" في برنامج التعاون التعليمي الجديد مع مصر، والذي يتضمن إطلاق تعاون، مُطور وفقًا للنموذج الإيطالي، بين 89 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية وخمسة معاهد تقنية عالية إيطالية.

وأشار فالديتارا إلى أن العملية المشتركة قد توطدت على مدار العامين الماضيين: "في عام 2024، أبرمنا مذكرة تفاهم بين وزير التعليم العالي الإيطالي ووزير التعليم المصري؛ وفي فبراير 2025، وقّعنا خطاب نوايا مع الوزير (محمد عبد اللطيف)، واليوم، وبعد كل هذه الاتفاقيات، تم توقيع هذه البروتوكولات بين المعاهد التقنية العليا الإيطالية والسلطات المصرية". ووفقًا للوزير، تُمثل هذه الاتفاقية نقلة نوعية في الوجود الإيطالي في نظام التعليم المصري: "هذا يعني ترسيخًا راسخًا للمعاهد التقنية العليا الإيطالية في مصر".

يتصدر النموذج الإيطالي الجديد للتدريب التقني والمهني، المعروف باسم "4+2"، الاهتمام المصري، حيث يتضمن أربع سنوات من التعليم الفني وسنتين من نظام التدريب التقني والمهني.

وأوضح فالديتارا أن "الحكومة المصرية مهتمة، وتعتزم إطلاق عملية تعاون بين المدارس المصرية ونظام التدريب التقني والمهني الإيطالي في مصر، بناءً على نموذج 4+2"، مؤكدا أن التواصل المباشر بين المدارس والشركات هو السبب الرئيسي وراء اهتمام القاهرة

وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا خطة ماتي فيلاجيو إيطاليا إيطاليا اللغة الإيطالية وزير التعليم العالي الإيطالي الحكومة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ترشيحاتنا

الفنانة مايان السيد

مايان السيد تنفي شائعة ارتباطها: كله إشاعات ولو مرتبطة هقول

صابرين وزوجها

صابرين برفقة زوجها علي السجادة الحمراء لمهرجان شرم الشيخ للمسرح

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد