الفراعنة يحلّقون إلى الأردن للمشاركة في بطولة التحدي العربية الأولى للطائرة

تتوجه بعثة منتخب الرجال للكرة الطائرة، اليوم إلى الأردن للمشاركة في منافسات بطولة التحدي العربية الأولى للرجال، المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 6 ديسمبر المقبل، في نسخة تحمل الكثير من التطلعات والطموحات للاعبي منتخبنا الوطني.

يرأس البعثة المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، الذي أكد قبل التحرك أن المنتخب يدخل البطولة بعزيمة كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية.

وقال قمر في تصريحاته قبل مغادرة البعثة: “نسافر إلى الأردن ونحن نحمل رسالة واحدة: تشريف مصر ورفع راية الكرة الطائرة العربية من خلال أداء يليق باسم مصر وتاريخها.”

وأضاف ياسر قمر قائلا: “اللاعبون قدموا فترة إعداد قوية، والجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد اللقاني عمل بكل جدية على تجهيز الفريق فنيًا وبدنيًا… ثقتي فيهم بلا حدود.”

و“هدفنا المنافسة على اللقب… ونعد الجماهير المصرية أن يكون المنتخب عند حسن ظنهم.”

وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة التحدي العربية الأولى للرجال كلا من:

حسام يوسف،محمد عادل، عبد الرحمن الحسيني، محمد عسران، سيف عابد، محمد رضا، محمد عبد المحسن، أحمد عزب، زياد أسامة، محمد مجدي، مصطفى جابر، محمد رمضان، عبد الرحمن سعودي، حمزة الصافي.

الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب

محمد اللقاني – مدير فني

محمد الحسيني – مدرب مساعد

محمد رفعت – مدرب مساعد

عبد الرحمن غانم – تأهيل وإصابات

مصطفى أبو خضر – محلل تقني

وليد الخشن – حكم مرافق

محمد خير – المدير الإداري

وتختتم البعثة استعداداتها بعد وصولها إلى الأردن قبل بدء المنافسات رسميًا، في وقت يعقد فيه الجهاز الفني آمالًا كبيرة على قدرة اللاعبين في تقديم أداء قوي ومشرف، يليق بمكانة الكرة الطائرة المصرية عربيًا.

وأعرب اتحاد الكرة الطائرة عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني في مهمته العربية، وسط ثقة كبيرة في عزيمة وإصرار رجال مصر على رفع راية الوطن عالية.