دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
بعد اختراق 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسخر الذكاء الاصطناعي لرقابة جنوده
بضاعة أتلفها تيك توك.. أم مكة من بائعة سمك لـ 6 شهور حبس |القصة الكاملة
الإدارية العليا تقضي بعدم قبول 14 طعنا على نتيجة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى
نائب بالشيوخ: تطوير صناعة التمور يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم مكانة مصر عالمياً

حسن رضوان

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن جهود الدولة لتطوير صناعة التمور تمثل خطوة استراتيجية لتعظيم القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية المصرية، ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وأضاف أن تحسين الجودة وتطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة والتصنيع يضمن تحقيق إنتاجية أعلى وصادرات أكثر قوة، بما يعكس مكانة مصر الرائدة كأكبر منتج للتمور في العالم.

وأشار سمير في تصريح خاص لـ “صدي البلد”  إلى أن تطوير هذه الصناعة لا يقتصر على جانب الإنتاج فقط، بل يشمل صناعة التعبئة والتغليف والتسويق، مما يخلق فرص عمل جديدة ويسهم في توسيع قاعدة الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي المرتبط به.

وأكد أن فتح أسواق جديدة للتمور المصرية وزيادة الصادرات يمثلان عنصرين أساسيين في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة، كما يسهم في تحسين دخل صغار المزارعين وضمان استدامة منظومة الإنتاج الزراعي.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والاتحادات الزراعية يشكل نموذجًا ناجحًا لتطوير منظومة العمل الزراعي والصناعي، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي ودعم الفئات المنتجة.

طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
