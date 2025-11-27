قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ترشيح علي جعفر العلاق لجائزة النيل للمبدعين العرب

علي جعفر العلاق
علي جعفر العلاق

 قرر مجلس جامعة الأقصر برئاسة الدكتورة صابرين عبدالجليل ترشيح الشاعر الدكتور علي جعفر العلاق لـ “جائزة النيل للمبدعين العرب”،وذلك لما له من مكانة شعرية رائدة.

وتضمنت مبررات ترشيح الشاعر والناقد العراقي الكبير المبررات التالية:

مبررات الترشيح

أولا: يعد الشاعر من الشعراء العرب الرواد لما يمثله من حضور شعري مؤثر وريادة في قصيدة التفعيلة.

ثانيا: يمثل الشاعر الأستاذ الدكتور  علي جعفر العلاق تيارا شعريا مؤثرا في الأجيال الشعرية الشبابية.

ثالثا: ارتباط الشاعر بقضايا أمته العربية والتعبير عنها في شعره وكتبه.

رابعا : يمثل إنتاج الشاعر عشرات الدواوين الشعرية والكتب النقدية والبحوث الجادة المؤثرة في المشهد الشعري والنقدي.

الأعمال الشعرية لعلي جعفر العلاق

خامسا: يعبر الشاعر في كتاباته وشعره ولقاءاته الإعلامية عن حبه مصر وحضوره المتكرر في أمسيات مصر الشعرية ومؤتمراتها النقدية ومشاركته في لجان تحكيم الجوائز المصرية.

سادسا: حضور الشاعر إلى مدينة الأقصر مقيما أمسيات شعرية في رحاب بيت الشعر بالأقصر وتعبيره الرائع عن افتتانه بالأقصر وأهلها وبمصر كلها.

