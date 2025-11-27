رئيس مدينة مرسي مطروح: سرعة إنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجى

حرص اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح علي متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي ، لتعزيز التواصل المباشر مع الجماهير للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ، وحرصاُ على التواجد اليومي داخل المركز التكنولوجي لمتابعة سير العمل عن قرب لتذليل العقبات وتسريع الخدمة المقدمة للمواطن المطروحي .

وأكد اللواء محمد صحصاح أن الجولات التفقدية للمركز التكنولوجي تهدف الاطمئنان على سرعة إنهاء طلبات المواطنين ومعاملاتهم داخل المركز ، لتحسين جودة الخدمات ومتابعة الأداء أولًا بأول لضمان كفاءة وسرعة الإجراءات والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتأكد من الالتزام بالمعايير المنظمة للعمل داخل المركز.

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح أن المركز التكنولوجي مفتوح أمام جميع المواطنين لتلقي الطلبات والاستفسارات ، مشيرًا إلى أن المدينة تعمل باستمرار على توفير بيئة عمل مناسبة تسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المترددين ، تنفيذًا لرؤية وزارة التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تقديم خدمات عصرية ومتطورة.

وخلال لقاء اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح مع المواطنين حثهم على سرعة التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء واستكمال المستندات المطلوبة لصدور قرار بقبول التصالح تمهيداً لاستلام نموذج 8 نهائي تصالح ، وتتمثل فوائد التصالح في مخالفات البناء في تقنين أوضاع العقارات المخالفة وإضفاء الشرعية عليها، مما يتيح توصيل المرافق بشكل رسمي، وزيادة قيمة العقار السوقية، وإسقاط الدعاوى الجنائية المتعلقة بالمخالفة .

ويواصل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسي مطروح تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لكونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق ألتقت نادية فتحي وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح وفد المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بقيادة المهندس أحمد فتحي مدير المدرسة

جاءت زيارة وفد المدرسة النووية في اطار الجولة الخاصة بمتابعة مبادرة الكود الوطني المصري – Egypt One Code حيث قام الطالب عبدالله محمود بكر بالفرقة الخامسة بعرض رؤيته الخاصة بسبل وكيفية تمكين طلاب المدارس إلكترونيا وفتح مسار جديد لتطوير مهاراتهم في التحول الرقمي وبناء حلول تخدم المجتمع.

وأعرب الطالب المتفوق عن شكره لوكيل الوزارة لحرصها علي تشجيعه والشد من أزره واعطائه دافع معنوي وحافز ايجابي لتقديم رؤيته علي الوجه الامثل والمساهمة في نجاح المبادرة الالكترونية

ورحبت نادية فتحى بوفد المدرسة النووية مؤكدة أن تعليم مطروح حريص علي تشجيع النماذج الطلابية المضيئة في التفوق العلمي والتميز التعليمي مؤكدة للطالب المتفوق ضرورة المحافظة علي تفوقه وجده واجتهاده لانه يعد مثلا مشرفا يُحتذى به الطلاب في الحرص على طلب العلم.