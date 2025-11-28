قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025
تنفيذ الغلق الكلي بشارع الهرم لإنشاء محطة مترو المطبعة.. تعرف على البدائل
أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 في مصر
هل يجوز الترديد خلف الأذان المسجل وهل له نفس ثواب أذان المسجد
ترامب يتوعد بوقف دائم للهجرة للولايات المتحدة من دول العالم الثالث
بينهم نساء وأطـفال.. استشهاد 10سوريين في بلدة بيت جن بنيران الاحتلال
جيش الاحتلال: إصابة 5 جنود بجروح خطيرة في اشتباكات بيت جن بريف دمشق
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي
كنوز الأسرة العلوية تتألق في متحف الغردقة… معروضات نادرة تكشف فصولا خفية من تاريخ مصر الحديث
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية
زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب وسط إيران
أبرز مباريات اليوم الجمعة 28-11-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صور لـ i3 و3-Series تكشف عن أبرز مميزات BMW

BMW i3
BMW i3
عزة عاطف

ظهرت بي إم دبليو 3 سيريز الجديدة وشقيقتها الكهربائية i3 في صور تجسسية أثناء إجراء الاختبارات الخاصة بمرحلة ما قبل الإنتاج. 

وعلى الرغم من التشابه بينهما في الخطوط العامة، فإن الصور تكشف اختلافات جوهرية تؤكد أن BMW تعامل مع كل نموذج ككيان مستقل له هوية خاصة.

منصتان مختلفتان ورؤية مستقبلية أعمق

تأتي 3 سيريز المزوّدة بمحركات الاحتراق على منصة تقليدية مطورة، بينما تعتمد i3 الجديدة على منصة كهربائية خالصة من الجيل التالي. 

ينعكس هذا الاختلاف بشكل واضح على نسب التصميم، وشكل الواجهة الأمامية، وخطوط السقف، وحتى توزيع الوزن، ما يجعل كل سيارة تقدّم تجربة قيادة مختلفة تمامًا رغم انتمائهما للفئة نفسها.

تصميم خارجي يكشف انقسام الهوية

تشير الصور إلى أن كلا الطرازين سيحصلان على واجهة أمامية محدثة، مع مصابيح أنحف وشبك أعيد تصميمه، إلا أن i3 تبدو أكثر انسيابية مع خطوط ناعمة تعزز الهوية الكهربائية. 

في المقابل، تحافظ 3 سيريز على طابعها الرياضي الكلاسيكي مع بعض الزوايا الحادة والتفاصيل الهجومية التي تناسب محركات البنزين والديزل والهجينة.

أداء قوي للنسخة الكهربائية i3

من المتوقع أن تأتي الفئة i3 50 xDrive بقوة قد تصل إلى 463 حصانًا، مع نظام دفع رباعي كهربائي ومدى قيادة قد يقترب من 400 ميل وفق تقديرات وكالة حماية البيئة الأمريكية. 

وإذا تأكدت هذه الأرقام، فستكون i3 من بين أقوى وأكثر سيارات بي إم دبليو الكهربائية كفاءة في فئتها.

خطة تطوير ضخمة تشمل 40 طرازًا جديدًا

بي إم دبليو تعمل حاليًا على واحدة من أكبر خطط التجديد في تاريخها، وتشمل أكثر من 40 طرازًا جديدًا أو محدثًا. 

ويأتي الجيل الجديد من 3 سيريز وi3 في قلب هذه الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز وجود العلامة في سوق السيارات التقليدية، بالتوازي مع توسع سريع في قطاع السيارات الكهربائية.

bmw i3 BMW 3 Series بي إم دبليو سيارات كهربائية فاخرة بي إم دبليو i3 2026

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

