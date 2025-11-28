صور لـ i3 و3-Series تكشف عن أبرز مميزات BMW

ظهرت بي إم دبليو 3 سيريز الجديدة وشقيقتها الكهربائية i3 في صور تجسسية أثناء إجراء الاختبارات الخاصة بمرحلة ما قبل الإنتاج.

وعلى الرغم من التشابه بينهما في الخطوط العامة، فإن الصور تكشف اختلافات جوهرية تؤكد أن BMW تعامل مع كل نموذج ككيان مستقل له هوية خاصة.

منصتان مختلفتان ورؤية مستقبلية أعمق

تأتي 3 سيريز المزوّدة بمحركات الاحتراق على منصة تقليدية مطورة، بينما تعتمد i3 الجديدة على منصة كهربائية خالصة من الجيل التالي.

ينعكس هذا الاختلاف بشكل واضح على نسب التصميم، وشكل الواجهة الأمامية، وخطوط السقف، وحتى توزيع الوزن، ما يجعل كل سيارة تقدّم تجربة قيادة مختلفة تمامًا رغم انتمائهما للفئة نفسها.

تصميم خارجي يكشف انقسام الهوية

تشير الصور إلى أن كلا الطرازين سيحصلان على واجهة أمامية محدثة، مع مصابيح أنحف وشبك أعيد تصميمه، إلا أن i3 تبدو أكثر انسيابية مع خطوط ناعمة تعزز الهوية الكهربائية.

في المقابل، تحافظ 3 سيريز على طابعها الرياضي الكلاسيكي مع بعض الزوايا الحادة والتفاصيل الهجومية التي تناسب محركات البنزين والديزل والهجينة.

أداء قوي للنسخة الكهربائية i3

من المتوقع أن تأتي الفئة i3 50 xDrive بقوة قد تصل إلى 463 حصانًا، مع نظام دفع رباعي كهربائي ومدى قيادة قد يقترب من 400 ميل وفق تقديرات وكالة حماية البيئة الأمريكية.

وإذا تأكدت هذه الأرقام، فستكون i3 من بين أقوى وأكثر سيارات بي إم دبليو الكهربائية كفاءة في فئتها.

خطة تطوير ضخمة تشمل 40 طرازًا جديدًا

بي إم دبليو تعمل حاليًا على واحدة من أكبر خطط التجديد في تاريخها، وتشمل أكثر من 40 طرازًا جديدًا أو محدثًا.

ويأتي الجيل الجديد من 3 سيريز وi3 في قلب هذه الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز وجود العلامة في سوق السيارات التقليدية، بالتوازي مع توسع سريع في قطاع السيارات الكهربائية.