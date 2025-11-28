قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب مولاي الحسن
عقب مواجهة الليلة.. بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
أول تعليق من حماس على الأحداث في بيت جن بسوريا
الضفة المحتلة.. منح 10 آلاف مستوطن إضافي رخصة لحمل السلاح
أبارث تفشل في إعادة إطلاق سياراتها الكهربائية.. وتعود لاستخدام البنزين

عزة عاطف

في تحول لافت داخل صناعة السيارات الأوروبية، تدرس علامة أبارث الرياضية إعادة إطلاق سياراتها الساخنة بمحركات بنزين بعد سنوات من التحول الكامل للكهرباء. 

تأتي الخطوة وسط مبيعات ضعيفة ونقد واسع من عشاق العلامة الذين وجدوا في النسخ الكهربائية شيئًا من فقدان الهوية، خاصة مع غياب إمكانية التعديل والطابع الصوتي الصاخب الذي اشتهرت به سيارات أبارث.

مبيعات أبارث تتراجع والانتقادات تتصاعد

بعد أن اعتمدت أبارث على الطرازين الكهربائيين 500e و600e كحل لمستقبل أكثر استدامة، واجهت العلامة انخفاضًا حادًا في المبيعات وتذمرًا متزايدًا من جمهورها التقليدي. 

تركزت الشكاوى على أن السيارات الكهربائية لم تعد توفر متعة القيادة الميكانيكية التي يفضلها محبو أبارث، خاصة في ما يتعلق بالتعديل وزيادة القوة وتحسين الصوت.

رؤساء الشركة: ندرس العودة للبنزين بالفعل

مديرو أبارث أكدوا أنهم "يحاولون" فعليًا تطوير نموذج جديد بمحرك احتراق داخلي، ما يشير إلى أن Stellantis قد تمنح الضوء الأخضر لإحياء السيارات الساخنة التقليدية مرة أخرى. 

مما يعكس توجهًا مضادًا لسياسات السنوات الأخيرة التي دفعت بالعلامة نحو الكهرباء فقط.

لماذا قد تعود أبارث للبنزين؟

لا يرتبط القرار المحتمل فقط بالمبيعات الضعيفة، بل بهوية العلامة نفسها. 

كانت أبارث دائمًا مرادفًا للصوت العدواني، والتسارع الحاد، وإمكانية التعديل الواسعة. وكلها عناصر افتقدها كثير من السائقين في الجيل الكهربائي. 

ومع الضغوط التجارية، قد تجد ستيلانتيس أن العودة للبنزين أكثر ربحية من الإصرار على الكهرباء.

عودة طراز احتراق داخلي تعني عودة الضوضاء، والحرفية، والتجربة الحسية التي صنعت مجد العقرب الإيطالي. 

وإذا تم اتخاذ القرار رسميًا، فقد نكون أمام موجة جديدة من الهاتشباك الرياضية التي تعيد الحياة لفئة افتقدها السوق في السنوات الأخيرة.

أبارث سيارات رياضية سيارات كهربائية ستيلانتس سيارات هاتشباك مبيعات السيارات الكهربائية محرك بنزين

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز

الثلاثاء المقبل..رئيس نادي بيراميدز أمام النيابة لتزوير قيد الناشئين

أرشيفية

النيابة العامة تعقد حلقة نقاشية حول التوازن بين سلامة المريض وحقوق الأطقم الطبية

حبس

حبس 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

