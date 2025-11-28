حملة لإزالة مخالفات البناء في العبور

شن جهاز تنمية العبور بالقليوبية حملة لإزالة مخالفات البناء بعدد من الأحياء المختلفة.



وأكد المهندس تامر جبر رئيس جهاز تنمية مدينة العبور على ضرورة تنفيذ القانون وعدم التهاون ضد اي مخالفة بنائية داخل المدينة والتعامل الفوري معها فور رصدها.

وأشار إلى قيام حملة برئاسة المهندس علاء حماد ، نائب رئيس الجهاز، وادارتي التنمية والامن "ولجنه الازالة والغلق والسحب بالجهاز ، بالاستعانة بشرطة التعمير تم تشكيل حملة موسعة للمرور بالمدينة لتنفيذ قرارات الإزالة وضبط اي مخالفات شملت عددا من الأحياء.

حملة إزالة

وتم تنفيذ قرار إزالة فورية بالقطعة رقم (٣٢) بلوك (١٨١٠٠) بمنطقة بيت الوطن بالحي التاسع، وذلك لوجود مخالفة بنائية زيادة عن النسبة البنائية بغرف السطح، بالمخالفة لشروط التراخيص، وتم رفض نموذج التصالح الخاص بالقطعة.

وفي نفس السياق تم ضبط بدروم مخالف مستغل بنشاط مخالف غير مخصص من اجله (خيوط نسيج) بالقطعة رقم (١) بلوك (١٦٠٧١) بالحي الخامس ،كما تم ضبط بدروم مخالف مستغل (كمصنع ملابس) بالقطعة رقم (٨) بلوك (١٧٠٦٨) بالحي الثاني ، وتم التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة بمقر الجهاز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه القطع المخالفة.