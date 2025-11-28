تحركات ميدانية مكثفة.. محافظ الجيزة : حملات يومية لإزالة التعديات على حرم الطريق العام

شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على ضرورة الارتقاء بمنظومة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

وأكد المحافظ أن الفترة المقبلة ستشهد تحركًا ميدانيًا مكثفًا لضمان تحسين مستوى الأداء داخل الأحياء والمراكز والمدن بما ينعكس على جودة الحياة للمواطنين وسهولة الحركة بالشوارع والميادين.

وخلال الاجتماع وجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالاستمرار في تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم عبر الدفع بالفرق الميدانية والعمال والمعدات للتعامل الفوري مع التراكمات ورفع المخلفات أولًا بأول، مع التأكيد على متابعة الكنس الآلي واليدوي بصورة دورية، وضمان انتظام أعمال الجمع والنقل إلى المقلب العمومي، بما يسهم في الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة.

وفيما يتعلق بالإشغالات، شدد المحافظ على تنفيذ حملات يومية صباحية ومسائية لإزالة أي تعديات على حرم الطريق العام، سواء من الباعة الجائلين أو الأنشطة التجارية غير الملتزمة، مؤكدًا أن إعادة الانضباط للشارع الجيزاوي وتحقيق السيولة المرورية يمثلان أولوية قصوى للأجهزة التنفيذية.

كما وجّه المحافظ بالمتابعة الدقيقة لالتزام المحال العامة بمواعيد الغلق المقررة، مشيرًا إلى تكثيف الحملات الرقابية للتعامل الفوري مع أي مخالفات قد تؤثر على راحة المواطنين أو تتسبب في إزعاجهم.

وفي إطار تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي، شدد المهندس عادل النجار على ضرورة الإعلان بشكل واضح داخل المراكز التكنولوجية وفي المنشآت الحكومية عن موعد اللقاء الأسبوعي الثابت مع المواطنين مؤكدًا أهمية تلك اللقاءات في الاستماع للمشكلات واتخاذ قرارات تنفيذية سريعة تسهم في تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

وكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قد اطّلع على مجهودات مديرية العمل والخطط الجارية لرفع كفاءة البنية التحتية بمناطق العمل ومقار التدريب المهني، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أعلن المحافظ أنه تم توفير 24696 فرصة عمل لأبناء المحافظة خلال الفترة الماضية في إطار خطة الجيزة للتشغيل ودعم الشباب وذوي الهمم وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

حيث شملت توفير فرص عمل لعدد 186 من ذوي الهمم، و 61168 من الحاصلين على المؤهلات العليا، و 937 من الحاصلين على المؤهل فوق المتوسط، و٧٬٠١٥ من الحاصلين على المؤهل المتوسط، و٢٦٥ من المؤهل الأقل من المتوسط، بالإضافة إلى ٥٬٦٠٧ فنيين.



وأضاف محافظ الجيزة أنه في مجال التفتيش العمالي قامت مديرية العمل بتنفيذ ١٤٨ حملة تفتيشية على المنشآت وأسفرت عن تحرير ٢٤١ محضرًا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق العمال وتهيئة المناخ الملائم لسوق العمل.



كما تم التفتيش على ٧٤ منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية (يعمل بها أقل من ٥٠ عاملًا للمنشأة الواحدة) بإجمالي ١٣٬٥٦٧ عاملًا، وأسفر ذلك عن تحرير ٦٤ محضرًا واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، وذلك ضمن جهود المحافظة في التفتيش والتشغيل ومنح التراخيص وفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر ٢٠٣٠.



وفي مجال التدريب المهني، تم إصدار ٢٬١٣٠ ترخيص مزاولة مهنة، و٢٬١٣٠ شهادة قياس مستوى مهارة، إلى جانب إجراء الفحص المهني لعدد ٦٠ مواطنًا.



وأشاد محافظ الجيزة بجهود مديرية العمل ودورها في دعم الشباب والحد من البطالة من خلال محاور تشمل التعيين في منشآت القطاع الخاص، والتدريب المهني، وعقد الندوات لنشر ثقافة العمل الحر، ورعاية العمالة غير المنتظمة.



ومن جانبه، أوضح كريم أبو السعود مدير مديرية العمل بالجيزة أنه تم تنفيذ ٥٠ ندوة خلال الشهر في مجالات السلامة والصحة المهنية ومخاطر الحريق، ودورات تدريبية في الخياطة والتفصيل والدهانات والستائر، استفاد منها ٢٧١ عاملًا، بالإضافة إلى استخراج ٢٤٬٨١٥ شهادة قياس مستوى مهارة وبطاقة مزاولة مهنة.