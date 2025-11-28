قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توفيت نائمة.. والدة هبة الزياد ترد على الشائعات بعد وفاة نجلتها
أبو الغيط: الفلسطينيون تعرضوا لحرب غاشمة والسودان يعيش أكبر كارثة إنسانية
إصابة 4 أطفال في إنقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة
من «الفيتو» إلى «قانون الطفل».. رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تحدد ملامح المرحلة المقبلة
خير مسلك لبلوغ طيب رضوان الله ونزول دار كرامته.. خطيب المسجد الحرام يوضح
لمدة عشرة أشهر .. ماكرون يعيد الخدمة العسكرية التطوعية للشباب
مياه القناة : إصلاح خط نفق السويس وتطهير حي الضواحي ببورسعيد
خالد طلعت: زيزو أفضل من محمد صلاح ومرموش هذا الموسم
منخفض جوي وكتل هوائية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الجو
حمي الماربورج.. الصحة توضح إجراءات السفر من وإلى الدول الموبوءة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تحركات ميدانية مكثفة.. محافظ الجيزة : حملات يومية لإزالة التعديات على حرم الطريق العام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد زهران

شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على ضرورة الارتقاء بمنظومة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة. 

وأكد المحافظ أن الفترة المقبلة ستشهد تحركًا ميدانيًا مكثفًا لضمان تحسين مستوى الأداء داخل الأحياء والمراكز والمدن بما ينعكس على جودة الحياة للمواطنين وسهولة الحركة بالشوارع والميادين.

وخلال الاجتماع وجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالاستمرار في تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم عبر الدفع بالفرق الميدانية والعمال والمعدات للتعامل الفوري مع التراكمات ورفع المخلفات أولًا بأول، مع التأكيد على متابعة الكنس الآلي واليدوي بصورة دورية، وضمان انتظام أعمال الجمع والنقل إلى المقلب العمومي، بما يسهم في الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة.

وفيما يتعلق بالإشغالات، شدد المحافظ على تنفيذ حملات يومية صباحية ومسائية لإزالة أي تعديات على حرم الطريق العام، سواء من الباعة الجائلين أو الأنشطة التجارية غير الملتزمة، مؤكدًا أن إعادة الانضباط للشارع الجيزاوي وتحقيق السيولة المرورية يمثلان أولوية قصوى للأجهزة التنفيذية.

كما وجّه المحافظ بالمتابعة الدقيقة لالتزام المحال العامة بمواعيد الغلق المقررة، مشيرًا إلى تكثيف الحملات الرقابية للتعامل الفوري مع أي مخالفات قد تؤثر على راحة المواطنين أو تتسبب في إزعاجهم.

وفي إطار تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي، شدد المهندس عادل النجار على ضرورة الإعلان بشكل واضح داخل المراكز التكنولوجية وفي المنشآت الحكومية عن موعد اللقاء الأسبوعي الثابت مع المواطنين مؤكدًا أهمية تلك اللقاءات في الاستماع للمشكلات واتخاذ قرارات تنفيذية سريعة تسهم في تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

وكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قد اطّلع على مجهودات مديرية العمل والخطط الجارية لرفع كفاءة البنية التحتية بمناطق العمل ومقار التدريب المهني، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أعلن المحافظ أنه تم توفير 24696 فرصة عمل لأبناء المحافظة خلال الفترة الماضية في إطار خطة الجيزة للتشغيل ودعم الشباب وذوي الهمم وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية. 
حيث شملت توفير فرص عمل لعدد 186 من ذوي الهمم، و 61168 من الحاصلين على المؤهلات العليا، و 937 من الحاصلين على المؤهل فوق المتوسط، و٧٬٠١٥ من الحاصلين على المؤهل المتوسط، و٢٦٥ من المؤهل الأقل من المتوسط، بالإضافة إلى ٥٬٦٠٧ فنيين.


وأضاف محافظ الجيزة أنه في مجال التفتيش العمالي قامت مديرية العمل بتنفيذ ١٤٨ حملة تفتيشية على المنشآت وأسفرت عن تحرير ٢٤١ محضرًا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق العمال وتهيئة المناخ الملائم لسوق العمل.


كما تم التفتيش على ٧٤ منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية (يعمل بها أقل من ٥٠ عاملًا للمنشأة الواحدة) بإجمالي ١٣٬٥٦٧ عاملًا، وأسفر ذلك عن تحرير ٦٤ محضرًا واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، وذلك ضمن جهود المحافظة في التفتيش والتشغيل ومنح التراخيص وفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر ٢٠٣٠.


وفي مجال التدريب المهني، تم إصدار ٢٬١٣٠ ترخيص مزاولة مهنة، و٢٬١٣٠ شهادة قياس مستوى مهارة، إلى جانب إجراء الفحص المهني لعدد ٦٠ مواطنًا.


وأشاد محافظ الجيزة بجهود مديرية العمل ودورها في دعم الشباب والحد من البطالة من خلال محاور تشمل التعيين في منشآت القطاع الخاص، والتدريب المهني، وعقد الندوات لنشر ثقافة العمل الحر، ورعاية العمالة غير المنتظمة.


ومن جانبه، أوضح كريم أبو السعود مدير مديرية العمل بالجيزة أنه تم تنفيذ ٥٠ ندوة خلال الشهر في مجالات السلامة والصحة المهنية ومخاطر الحريق، ودورات تدريبية في الخياطة والتفصيل والدهانات والستائر، استفاد منها ٢٧١ عاملًا، بالإضافة إلى استخراج ٢٤٬٨١٥ شهادة قياس مستوى مهارة وبطاقة مزاولة مهنة.

محافظ الجيزة الجيزة أعمال النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

حامد حمدان

توروب يرحب بتعاقد الأهلي مع حامد حمدان بشرط رحيل هذا اللاعب

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سببان لنفاد رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع

محمد عبد المنعم

أبوريدة: أشفق على محمد عبدالمنعم.. وهذا موقفه من الانضمام لـ منتخب مصر

دولار

تحرك محدود للدولار في عدد من البنوك اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

كلوب

قبل فوات الأوان.. هل يمنح كلوب ليفربول "صفقتي الإنقاذ"؟

منتخب مصر

في انتظار القرار.. متى يُحسم مصير صلاح ومرموش ومصطفى محمد؟| إيه الحكاية؟

خدعة صادمة تهزّ إيطاليا.. رجل يتنكر في هيئة والدته المتوفاة لتجديد هويتها

خدعة صادمة تهز إيطاليا.. رجل يتنكر في هيئة والدته المتوفاة لتجديد هويتها

بالصور

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ

حملات بيئية مفاجئة لفحص عوادم 273 سيارة وضبط 13 مخالفة بالشرقية

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس..تأثير خطير على القلب

تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب
تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب
تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب

شاهد.. عجلات سيارة رولز رويس مصممة على شكل ساعة فاخرة

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

فيديو

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد