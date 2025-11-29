ظهرت وهي بتطبخ الديك الرومي.. السفيرة الأمريكية تحتفل بعيد الشكر في مصر

نشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة فيديو جديد يظهر سفيرة الولايات المتحدة في مصر، هيرو مصطفى جارج، وهي تقوم بطهي الديك الرومي داخل مطبخ منزلها بمناسبة الاحتفال بعيد الشكر.

وظهرت السفيرة بعفوية خلال مراحل إعداد الطعام لضيوفها، مؤكدة أن عيد الشكر يُعد عطلتها الأمريكية المفضلة.

وكشفت هيرو عن “وصفتها السرية”، موضحة أن أساس الطهي بالنسبة لها هو أن تُعد كل شيء من القلب.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية عيد الشكر في التوقف للتفكير وشكر الله على النعم الكثيرة في الحياة، مشيرة إلى أن هذه القيم تمثل جوهر هذا التقليد السنوي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: