ترتيب مجموعة الزمالك والمصري بعد نهاية الجولة الثانية في الكونفدرالية
تركيا تعيد رسم خريطة السفر للمصريين عبر توسيع وجهاتها الجديدة
جمهوري أمريكي: قرار ترامب بتصنيف الإخوان إرهابية يفتح فصلًا جديدًا في المعاملة
الأهلي يهزم إسكولا فيرشافيا بثلاثية نظيفة في البطولة الدولية للناشئين
غم الخطأ الفردي للحارس.. خالد الغندور يحلل نتيجة مباراة الزمالك كايزر شيفز
القبض على شخص بحوزته 5 ملايين قطعة ألعاب نارية بأسيوط
رسميا.. صامويل إيتو رئيسًا للاتحاد الكاميروني
البنت ماتت.. القبض على سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
نيويورك تايمز: واشنطن تدرس استهداف منشآت عسكرية ونفطية في فنزويلا
ترامب يعيد فتح ملف إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب داخل الولايات المتحدة
زد يفوز على كوينز بارك رينجرز بثنائية نظيفة في بطولة الأهلي للناشئين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رسميا.. صامويل إيتو رئيسًا للاتحاد الكاميروني

القسم الرياضي

فاز صامويل إيتو، أسطورة كرة القدم الكاميرونية، برئاسة الاتحاد الكاميروني لفترة جديدة حتى 2029.

وفاز إيتو برئاسة اتحاد الكرة في بلاده بالتزكية، باعتباره المرشح الوحيد على هذا المنصب، وحصد 85 صوتًا من أصل 87 بنسبة 97.7%.

وتولى إيتو المنصب لأول مرة في 2021.

وتولى إيتو رئاسة الاتحاد الكاميروني خلال استضافة البلاد لأمم إفريقيا 2021 والتي فازت بها السنغال على حساب مصر.

ولم يحقق منتخب الكاميرون لقب أمم إفريقيا خلال بطولتي 2021 و2023، حيث تقدم إيتو باستقالته بعد توديع الأسود أمام نيجيريا في دور الـ 16 من أمم إفريقيا، إلا أنها رُفضت.

وخسر منتخب الكاميرون فرصة الترشح لكأس العالم 2026، باحتلال المركز الثاني بعد كاب فيردي، والخسارة في نصف نهائي الملحق من الكونغو الديمقراطية.

ويتواجد منتخب الكاميرون في نسخة 2025 من أمم إفريقيا التي ستبدأ الشهر المقبل في المغرب.

إيتو صامويل إيتو أسطورة كرة القدم الكاميرونية الاتحاد الكاميروني

