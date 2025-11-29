رسميا.. صامويل إيتو رئيسًا للاتحاد الكاميروني

فاز صامويل إيتو، أسطورة كرة القدم الكاميرونية، برئاسة الاتحاد الكاميروني لفترة جديدة حتى 2029.

وفاز إيتو برئاسة اتحاد الكرة في بلاده بالتزكية، باعتباره المرشح الوحيد على هذا المنصب، وحصد 85 صوتًا من أصل 87 بنسبة 97.7%.

وتولى إيتو المنصب لأول مرة في 2021.

وتولى إيتو رئاسة الاتحاد الكاميروني خلال استضافة البلاد لأمم إفريقيا 2021 والتي فازت بها السنغال على حساب مصر.

ولم يحقق منتخب الكاميرون لقب أمم إفريقيا خلال بطولتي 2021 و2023، حيث تقدم إيتو باستقالته بعد توديع الأسود أمام نيجيريا في دور الـ 16 من أمم إفريقيا، إلا أنها رُفضت.

وخسر منتخب الكاميرون فرصة الترشح لكأس العالم 2026، باحتلال المركز الثاني بعد كاب فيردي، والخسارة في نصف نهائي الملحق من الكونغو الديمقراطية.

ويتواجد منتخب الكاميرون في نسخة 2025 من أمم إفريقيا التي ستبدأ الشهر المقبل في المغرب.