نشوب حريق في السيارة .. الأسباب وكيف تتصرف سريعا

نشوب حريق في السيارة .. يمثل نشوب حريق في السيارة موقف قيادة في غاية الخطورة، ما يستدعي سرعة التدخل بشكل سليم للحفاظ على سلامة النفس والآخرين.

قفلة كهربائية وتآكل المكابح

وأوضحت الهيئة الألمانية للفحص الفني (Tv) أن نشوب حريق في السيارة يرجع إلى عدة أسباب تتمثل في حدوث قفلة كهربائية في النظام الكهربائي أو تلف الطبقة العازلة للكابلات أو تسريب في مواسير الوقود أو ارتفاع درجة الحرارة في حيز المحرك.

ويرجع نشوب الحريق في السيارة أيضًا إلى تآكل المكابح أو تلف المحامل أو ضغط هواء الإطارات المنخفض بشدة، والذي يؤدي إلى سخونة خطرة، بالإضافة إلى تراكم بقايا الزيت أو الوقود على أجزاء المحرك أو ناقل الحركة، والتي قد تشتعل بسهولة.

ويمكن للمرء تجنب الكثير من هذه العوامل من خلال الحرص على القيام بأعمال الصيانة والتنظيف بصورة منتظمة، ولكن في واقع الأمر يرجع سبب معظم الحرائق، التي يتم إبلاغ شركات التأمين بها، إلى أسباب فنية في السيارة، بحسب دي بي إيه.

تدابير مهمة

وفي حالة نشوب حريق في السيارة يتعين على قائد السيارة اتخاذ التدابير المهمة التالية على وجه السرعة:

- إيقاف السيارة بأمان على جانب الطريق السريع أو في أقصى اليمين قدر الإمكان على الطرق الأخرى، وبعد ذلك يجب إيقاف المحرك وشد مكبح اليد مع تشغيل مجموعة أضواء التحذير.

- الخروج من السيارة بسرعة، ولكن بأمان، مع ضرورة ارتداء سترة التحذير، ومن الأفضل الخروج من السيارة من الجانب البعيد عن حركة المرور.

- الحفاظ على مسافة الأمان والابتعاد عن السيارة في أسرع وقت والوقوف خلف حواجز الطريق، مع ضرورة الحفاظ على مسافة أمان لا تقل عن 50 مترًا في اتجاه سير السيارة، ومن الأفضل أن تكون عكس اتجاه الرياح بسبب الدخان.

وتعد مسافة الأمان من الأمور الضرورية في حالة وقوع تصادم خلفي.

وأوضح هيرمان دينكلر من الهيئة الألمانية للفحص الفني قائلا: “إذا وقف المرء بين موقع الحادث والمركبات الأخرى المعنية فإنه يتعرض بذلك لخطر الإصابة بسبب أجزاء الحطام، علاوة على أن مركبات الطوارئ تقترب من مواقع الحوادث من الخلف، وخاصة على الطرق السريعة، ولذلك لا يجب إعاقتها”.

- طلب المساعدة والاتصال بهيئة الإطفاء على رقم الطوارئ المعني، وإبلاغهم بما إذا كانت السيارة تعمل بالطاقة الكهربائية.

وعلى الرغم من أن السيارات الكهربائية ليست عُرضة للحريق أكثر من السيارات المزودة بمحرك احتراق داخلي، إلا أنه يتم التعامل مع بطارية السيارات الكهربائية بصورة مختلفة في حالة نشوب حريق وتتطلب إجراءات إطفاء محددة.

- تقديم المساعدة إذا كانت هناك أي إصابات مع محاولة إنقاذ المصابين وتوفير الإسعافات الأولية دون تعريض النفس للخطر.

- محاولة إطفاء الحريق إذا كانت مطفأة الحريق موجودة على متن السيارة، والتي تساعد في إخماد الحرائق الصغيرة أو يعرف باسم الحرائق الناشئة، ولكنها لا تغني بأي حال من الأحوال عن الاستعانة برجال الإطفاء المحترفين.

- لا يجوز العودة إلى السيارة، حتى إذا كان الحريق تحت السيطرة؛ نظرا لأن النار قد تشتعل مرة أخرى في السيارة.

ما العمل عند نشوب الحريق في المرآب؟

حين نشوب حريق في السيارة في مرآب السيارات تحت الأرض، فإنه يجب على المرء تفعيل إنذار الحريق في أسرع وقت ومغادرة المكان سريعًا، ولا يجوز أبدا استعمال المصاعد، التي قد تكون متوافرة، بأي حال من الأحوال؛ لأنها سوف تتوقف عن العمل في حالة نشوب حريق.

وأوضح الخبير الألماني دينكلر أن المصعد سرعان ما يمتلئ بالدخان بسب تأثير مدخنة عمود المصعد.