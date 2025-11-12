الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة ملاكى بالعبور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي بمدينة العبور، دون وقوع أي خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، لمعرفة سبب الحريق.



تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق بسيارة فى العبور.



وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، حيث جرى السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل.



وتبين من الفحص أن الحريق اندلع بالجزء الأمامي من السيارة نتيجة ماس كهربائي، دون امتداده لباقي الأجزاء أو وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.