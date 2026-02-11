ضبط صاحب مخبز استولى على 13 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة بكفر الزيات

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز فى مركز كفرالزيات ، استولى على 13 جوال دقيق بلدى مدعم ، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

وتلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل مديرية التموين بالغربية، تقريرا من أحمد فتحى مدير إدارة تموين مركز كفرالزيات، بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز كفرالزيات من ضبط صاحب مخبز استولى على 13 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.