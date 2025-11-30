السجن 6 سنوات لعاطل لاتهامه بالإتجار في مخدر الهيروين بالإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل وغرامة مالية، بتهمة الإتجار فى المخدرات ومصادرة المضبوطات من المواد المخدرة مع إلزامهما المصاريف الجنائية.



وكانت قد أحالت نيابة فايد الجزئية المتهمين الي محكمة الجنايات "أحمد، أ"، والمقيم بدائرة مركز ومدينة فايد بتهم الحيازة والاتجار فى المواد المخدرة من مخدر الهيروين والاتجار فيه على نشاط واسع اتخذ من مركز فايد مسرحا لمزاولة نشاطه فى الاتجار فى المخدرات.



وتعود احداث القضية عندما القت مأمورية مكبرة لمباحث فايد علي رأسها النقيب محمد مهران في الإسماعيلية القبض علي المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي كبير، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط.

وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه ثم احالتهما إلى محكمة الجنايات التى اصدرت قرارها المتقدم.