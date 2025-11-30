فوضى داخل الفصل واستغاثة معلمة|ولية أمر لـ صدى البلد: نريد إدارة حازمة تعيد هيبة المدرسة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو داخل أحد الفصول بمدرسة عبد السلام المحجوب، حيث ظهر عدد من الطلاب يرقصون ويلقون صندوق القمامة على الأرض، ما أحدث حالة من الفوضى دون مراعاة لوجود المعلمة.

وكشف الفيديو عن استغاثة معلمة من خلف الكاميرا وهي تطلب التدخل، مؤكدة أن شخصا حرض الطلاب على افتعال الموقف رغم تحرير محضر سابق ضده بعدم التعرض.

وفي هذا الصدد، قالت مدام إيمان، أحد أولياء الأمور بالمدرسة التي تم ذكرها سابقا، إن من وجهة نظري كأم، المدرسة تحتاج شخصية قيادية قوية وحازمة لتستعيد النظام، لأن استمرار التوتر الحالي يجعل أولياء الأمور غير مطمئنين على أبنائهم.

وأضافت إيمان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "ومن الأمور التي أثارت استغراب البعض عند بداية العام أن المديرة قامت بجولة داخل المدرسة ووزّعت الشوكولاتة على المدرسين أمام طلاب صغار في المرحلة الابتدائية، مع أنهم ربما لم يعتادوا رؤية هذا".

وأشارت: "وكان من الممكن أن يتم الأمر داخل غرفة المدرسين، كما شاهدت صورا نشرت على صفحة المدرسة في العام الماضي أثارت الجدل بين بعض أولياء الأمور".

واختتمت: "بشكل عام، نحن كأهال نرجو فقط أن تستعيد المدرسة انضباطها وأمانها، وأن تكون الأولوية دائما لراحة وسلامة أبنائنا".

وظهرت في الفيديو أصوات استغاثة من المعلمة تطلب التدخل، مؤكدة أن شخصا سبق تحرير محضر بعدم التعرض ضده حرض الطلاب على افتعال الواقعة، في مشهد أعاد طرح تساؤلات حول الانضباط المدرسي ومستوى الرقابة داخل المؤسسة التعليمية.

وفي ظل هذه الوقائع المتكررة، يؤكد أولياء الأمور ضرورة إعادة الانضباط وهيبة المدرسة، مطالبين بإدارة أكثر حزما وقدرة على ضبط سلوك الطلاب، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومحترمة.

ومن جانبها، تقول مداد جنى، أحد أولياء الأمور أيضا بالمدرسة : "آمالنا جميعا أن تعود المدرسة مكانا يحتضن أبناءنا ويمنحهم الشعور بالأمان، فسلامتهم وراحتهم يجب أن تكون على رأس أولويات أي إدارة تعليمية".