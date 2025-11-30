قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد الله ممدوح وأحلام يوسف يمنحان مصر ذهبيتان في بطولة العالم للكاراتيه
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
وزير الرياضة يبحث مع مفتي الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك .. صور
روح الراحل أحمد رفعت تسيطر على نجوم منتخب مصر في كأس العرب.. تفاصيل
وزير الرياضة لـ المفتي: حريصون على التصدي معا للظواهر السلبية التي تواجه الشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فوضى داخل الفصل واستغاثة معلمة|ولية أمر لـ صدى البلد: نريد إدارة حازمة تعيد هيبة المدرسة

فوضى داخل الفصل واستغاثة معلمة
فوضى داخل الفصل واستغاثة معلمة
ياسمين القصاص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو داخل أحد الفصول بمدرسة عبد السلام المحجوب، حيث ظهر عدد من الطلاب يرقصون ويلقون صندوق القمامة على الأرض، ما أحدث حالة من الفوضى دون مراعاة لوجود المعلمة.

وكشف الفيديو عن استغاثة معلمة من خلف الكاميرا وهي تطلب التدخل، مؤكدة أن شخصا حرض الطلاب على افتعال الموقف رغم تحرير محضر سابق ضده بعدم التعرض.

وفي هذا الصدد، قالت مدام إيمان، أحد أولياء الأمور بالمدرسة التي تم ذكرها سابقا، إن من وجهة نظري كأم، المدرسة تحتاج شخصية قيادية قوية وحازمة لتستعيد النظام، لأن استمرار التوتر الحالي يجعل أولياء الأمور غير مطمئنين على أبنائهم.

وأضافت إيمان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "ومن الأمور التي أثارت استغراب البعض عند بداية العام أن المديرة قامت بجولة داخل المدرسة ووزّعت الشوكولاتة على المدرسين أمام طلاب صغار في المرحلة الابتدائية،  مع أنهم ربما لم يعتادوا رؤية هذا".

وأشارت: "وكان من الممكن أن يتم الأمر داخل غرفة المدرسين، كما شاهدت صورا نشرت على صفحة المدرسة في العام الماضي أثارت الجدل بين بعض أولياء الأمور".

واختتمت: "بشكل عام، نحن كأهال نرجو فقط أن تستعيد المدرسة انضباطها وأمانها، وأن تكون الأولوية دائما لراحة وسلامة أبنائنا".

وأثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل والغضب بين أولياء الأمور.

وظهرت في الفيديو أصوات استغاثة من المعلمة تطلب التدخل، مؤكدة أن شخصا سبق تحرير محضر بعدم التعرض ضده حرض الطلاب على افتعال الواقعة، في مشهد أعاد طرح تساؤلات حول الانضباط المدرسي ومستوى الرقابة داخل المؤسسة التعليمية.

وفي ظل هذه الوقائع المتكررة، يؤكد أولياء الأمور ضرورة إعادة الانضباط وهيبة المدرسة، مطالبين بإدارة أكثر حزما وقدرة على ضبط سلوك الطلاب، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومحترمة.

 ومن جانبها، تقول مداد جنى، أحد أولياء الأمور أيضا بالمدرسة : "آمالنا جميعا أن تعود المدرسة مكانا يحتضن أبناءنا ويمنحهم الشعور بالأمان، فسلامتهم وراحتهم يجب أن تكون على رأس أولويات أي إدارة تعليمية".

معلمة معلمات إهانة معلمة استغاثة معلمة وزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

ترشيحاتنا

صندوق التنمية العقارية الحضرية

التنمية الحضرية: انتهاء مشروع روضة السيدة2 بنسبة 100% ومستعدون لاستقبال الأهالي

القومي للمرأة

لمناهضة العنف.. "القومي للمرأة" يكشف فعاليات "حملة الـ16 يوم" وأهدافها

صندوق التنمية العقارية الحضرية

التنمية الحضرية: منع دخول السيارات للمناطق التاريخية وتحويلها لمسارات مشاة

بالصور

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..
طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..
طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..

منتشرين بقوة.. أعراض كورونا والأنفلونزا الموسمية ونصائح مجربة للعلاج

اعراض كورونا والانفلونزا
اعراض كورونا والانفلونزا
اعراض كورونا والانفلونزا

فيديو

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد