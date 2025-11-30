قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بتكلفة 400 مليون جنيه.. محافظ جنوب سيناء يضع حجر الأساس لتطوير محطة معالجة الصرف بدهب

ايمن محمد

وضع اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، حجر الأساس لإحلال وتجديد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة دهب، بحضور المهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عصام جلال، رئيس الشركة الوطنية للمقاولات، والمهندس خالد العمري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، والمهندسة حنان عمر، رئيس الشركة بمحافظة جنوب سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

وقال المحافظ، إن القيادة السياسية تعمل على تنفيذ برنامج تحسين خدمات المياه والصرف الصحى باستخدام أحدث التقنيات الحديثة، الذى يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحى فى جنوب سيناء، خاصة فى المدن السياحية، بجانب توفير خدمات مياه الشرب و الصرف الصحى المستدامة والفعالة للمواطنين والسائحين، مما يساهم فى تحسين الصحة العامة وحماية البيئة.

وأكد أن مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى بدهب، يعد مشروع رائد فى مجال تحسين البيئة، خاصة بعد نجاحه بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المياه في إقامة الغابات الشجرية التي تبلغ مساحتها 236 فدان،  والاستفادة من أخشابها، إضافة إلى ري الزراعات في الشوارع والميادين.

وأوضح رئيس الشركة الوطنية للمقاولات، أنه من المقرر أن تعمل المحطة بطاقة 8 آلاف متر مكعب يومي، بتكلفة 400  مليون جنيه، لتعمل بطريقة المعالجة الثلاثية، مشيرا إلى أن المحطة تستقبل المياه من 10  محطات رفع، ويجري بها تجميع المياه منهم لضخها للمحطة.

وأضاف ان المحطة تعمل بنظام RBC، وتضم 14 حوض تخفيف، و 2 خزان ، سعة الخزان الواحد 10 آلاف متر مكعب يومي.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تعمل في المستقبل بطاقة 16 ألف متر مكعب يومي، لاستيعاب الزيادة السكانية، طبقا للمخطط الاستراتيجي الجديد للمدينة.

جنوب سيناء محطة معالجة دهب تطوير

