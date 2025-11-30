دعمًا للابتكار..جامعة الزقازيق تنظم احتفالية الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

استقبل الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث، اليوم الأحد وفدا من الخبراء والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال، وذلك ضمن فعاليات احتفالية الجامعة بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال، والتي تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز ثقافة الابتكار ونشر مفاهيم الريادة بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والطلاب.

جاء تنظيم الفعالية تحت إشراف الدكتور أحمد عسكورة عميد كلية العلوم ومدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي ومدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، والدكتور أيمن البدراوي مدير وحدة ريادة الأعمال وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وبمشاركة الدكتورة دينا يونس، والدكتور محمد لطفي، والدكتورة مروة مصيلحي، والدكتور أحمد سميح أعضاء نادي ريادة الأعمال.

شهدت الاحتفالية حضوراً مميزاً من عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، إلى جانب مشاركة واسعة من طلاب الجامعة الذين حرصوا على الاستفادة من خبرات المتخصصين والتفاعل مع الجلسات النقاشية والمحاضرات المتخصصة، بما يعكس اهتمام الجامعة بتمكين طلابها ودعمهم في مجال الابتكار.

تضمّن البرنامج مجموعة من العروض المتخصصة؛ حيث قدّم الدكتور وائل حامد، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشرقية، عرضًا حول آليات دعم رواد الأعمال وتوفير التمويل والحاضنات المناسبة للمشروعات الناشئة.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة تضع ملف ريادة الأعمال ضمن أولوياتها الاستراتيجية باعتباره محركًا مهمًا لبناء مستقبل قائم على المعرفة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير منظومة دعم متكاملة تشمل الحاضنات وبرامج التدريب والشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحويل الأفكار إلى مشروعات ذات أثر مجتمعي.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب الببلاوي أن هذه الفعالية تأتي اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تعزيز الربط بين العلم والابتكار، مؤكدًا أن جامعة الزقازيق تمضي بخطى ثابتة في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال وتهيئة بيئة بحثية وتطبيقية محفزة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات ذات قيمة مضافة.

وفي كلمة ألقاها الدكتور أيمن البدراوي نيابة عن الدكتور أحمد عسكورة، أكد أن جامعة الزقازيق تواصل جهودها لترسيخ مكانتها كمركز رائد في دعم ريادة الأعمال من خلال تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والتطبيقات العملية التي تؤهلهم لصناعة مستقبل مهني واعد.

كما قدّم الدكتور أيمن النحاس، مستشار استراتيجية الأعمال والمدير العام لشركة النحاس الاستشارية، محاضرة حول عقلية رائد الأعمال واستراتيجيات بناء الشركات القادرة على المنافسة.

وتحدثت الأستاذة رضوى محمد، المدير التجاري لشركة Sanabil، عن مفهوم اقتصاد العقول ودور الابتكار في بناء مصر الرقمية، فيما استعرضت الأستاذة سمر إبراهيم، مدير تطوير المشروعات بشركة Aria Ventures، رؤى متقدمة حول ريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي وكيفية مواكبة التحولات التقنية المتسارعة.

كما تناولت الدكتورة سارة البيه، مؤسس ومدير حاضنة الأميرة فايزة للرياضة، دور الحاضنات المتخصصة في تأهيل رواد الأعمال في المجال الرياضي، وقدمت الدكتورة فاطمة حسين، مسؤول الشراكات بالحاضنة، نماذج عملية لمشروعات ناجحة وشراكات فاعلة.

وتضمّنت الفعالية جلسات نقاشية وعروضًا ملهمة لقصص نجاح، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه رواد الأعمال في مراحل تأسيس مشروعاتهم وسبل دعمهم من خلال منظومة الجامعة وشركائها من الجهات المعنية.

وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بتكريم الحضور والمشاركين والخبراء تقديرًا لجهودهم ومساهماتهم المميزة في إنجاح الاحتفالية، مؤكدًا استمرار الجامعة في تنظيم الفعاليات الداعمة للابتكار وتمكين الشباب.

تأتي هذه الفعالية ضمن خطة نادي ريادة الأعمال بجامعة الزقازيق الهادفة إلى تعزيز ثقافة الريادة وربط الجامعة بسوق العمل بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.