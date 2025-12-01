قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
كيف تتعامل المرأة مع الكلام السيئ من زوجها؟.. أمين الإفتاء ينصح بهذا السلوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدولار الكندي يسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ مايو مع تجاوز الناتج المحلي الإجمالي التوقعات

الدولار
الدولار
أ ش أ

ارتفع الدولار الكندي (اللوني) بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.3980 مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 71.53 سنتًا أمريكيًا، وذلك بعد أن لامس في التعاملات المبكرة أقوى مستوى له منذ 30 أكتوبر عند 1.3939.
وعلى أساس أسبوعي، صعدت العملة 0.9% متجهة نحو أفضل أداء أسبوعي منذ مايو، كما تتجه لتحقيق مكاسب قدرها 0.2% خلال نوفمبر.
وجاء هذا التعافي مدفوعًا بتراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال الأيام الماضية، مع رهان المستثمرين على خفض محتمل للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، وفقا لمنصة "إم إس إن".
وسجل الاقتصاد الكندي نموًا سنويا قدره 2.6% في الربع الثالث، مدعومًا بارتفاع صادرات النفط الخام وزيادة الإنفاق الحكومي، رغم ضعف استثمارات الأعمال وتباطؤ استهلاك الأسر. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نموًا لا يتجاوز 0.5%.
وعقب صدور البيانات، رفع المستثمرون توقعاتهم لنقطة النهاية لدورة التيسير النقدي لبنك كندا إلى 2.15% بحلول يوليو المقبل، مقارنة بـ2.14% قبل التقرير. وكان البنك المركزي قد خفّض سعر الفائدة الشهر الماضي إلى 2.25%، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات.
وقال محللو "تي دي سيكيوريتيز"، ومن بينهم جاياتي بهاردواج، إن "تقرير الناتج القوي عزز أداء الدولار الكندي مع رفع الأسواق لتوقعات معدل الفائدة النهائي لبنك كندا"، مؤكّدين أن العملة "تبدو منخفضة القيمة فوق مستوى 1.40، لكنها تحتاج إلى استقرار اقتصادي أسرع أو تقدم في تمديد اتفاق الولايات المتحدة المكسيك كندا لإغلاق فجوة التقييم".
يُذكر أن اتفاق الولايات المتحدة–المكسيك–كندا، الذي يحمي معظم الصادرات الكندية من الرسوم الأمريكية، سيخضع للمراجعة المشتركة في عام 2026.
وارتفع سعر النفط، أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 1.5% ليصل إلى 59.50 دولارًا للبرميل، فيما صعدت عوائد السندات الكندية عبر المنحنى، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.1 نقطة أساس إلى 3.150% بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال جلسة الخميس.
 

الدولار الكندي التعاملات الدولار الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

فيضانات كارثية تودي بحياة مئات وتترك آلافًا بلا مأوى

فيضانات كارثية تودي بحياة مئات وتترك آلافًا بلا مأوى

كيف تحوّل مركز القوة السابق إلى مصدر تهديد للاستقرار العالمي؟

كيف تحوّل مركز القوة السابق إلى مصدر تهديد للاستقرار العالمي؟

ترامب

البيت الأبيض: ترامب خضع لرنين مغناطيسي على القلب

بالصور

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

دينا حايك تشوق جمهورها لكليب " برواز كبير" للمخرجة بتول عرفة

دينا حايك
دينا حايك
دينا حايك

صنع في مصر| مسيرات انتحارية في جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025.. صور

جبار 250
جبار 250
جبار 250

فيديو

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المدفع المصري EGY k9A1

قدرات ومميزات المدفع المصري EGY K9A1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

المزيد