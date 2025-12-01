الدولار الكندي يسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ مايو مع تجاوز الناتج المحلي الإجمالي التوقعات

ارتفع الدولار الكندي (اللوني) بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.3980 مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 71.53 سنتًا أمريكيًا، وذلك بعد أن لامس في التعاملات المبكرة أقوى مستوى له منذ 30 أكتوبر عند 1.3939.

وعلى أساس أسبوعي، صعدت العملة 0.9% متجهة نحو أفضل أداء أسبوعي منذ مايو، كما تتجه لتحقيق مكاسب قدرها 0.2% خلال نوفمبر.

وجاء هذا التعافي مدفوعًا بتراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال الأيام الماضية، مع رهان المستثمرين على خفض محتمل للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، وفقا لمنصة "إم إس إن".

وسجل الاقتصاد الكندي نموًا سنويا قدره 2.6% في الربع الثالث، مدعومًا بارتفاع صادرات النفط الخام وزيادة الإنفاق الحكومي، رغم ضعف استثمارات الأعمال وتباطؤ استهلاك الأسر. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نموًا لا يتجاوز 0.5%.

وعقب صدور البيانات، رفع المستثمرون توقعاتهم لنقطة النهاية لدورة التيسير النقدي لبنك كندا إلى 2.15% بحلول يوليو المقبل، مقارنة بـ2.14% قبل التقرير. وكان البنك المركزي قد خفّض سعر الفائدة الشهر الماضي إلى 2.25%، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

وقال محللو "تي دي سيكيوريتيز"، ومن بينهم جاياتي بهاردواج، إن "تقرير الناتج القوي عزز أداء الدولار الكندي مع رفع الأسواق لتوقعات معدل الفائدة النهائي لبنك كندا"، مؤكّدين أن العملة "تبدو منخفضة القيمة فوق مستوى 1.40، لكنها تحتاج إلى استقرار اقتصادي أسرع أو تقدم في تمديد اتفاق الولايات المتحدة المكسيك كندا لإغلاق فجوة التقييم".

يُذكر أن اتفاق الولايات المتحدة–المكسيك–كندا، الذي يحمي معظم الصادرات الكندية من الرسوم الأمريكية، سيخضع للمراجعة المشتركة في عام 2026.

وارتفع سعر النفط، أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 1.5% ليصل إلى 59.50 دولارًا للبرميل، فيما صعدت عوائد السندات الكندية عبر المنحنى، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.1 نقطة أساس إلى 3.150% بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال جلسة الخميس.

