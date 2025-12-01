حسام داغر يكشف موعد زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني

يستعد الفنان حسام داغر للاحتفال بزفافه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهائه من تصوير أعماله الفنية الجارية .

وكشف داغر في تصريحات تلفزيونية أنه سيحتفل بزفافه عقب انتهاء شهر رمضان لعام 2026، مشيرًا إلى أن عروسه من خارج الوسط الفني.

ويواصل حسام داغر حاليًا نشاطه الفني، حيث شارك مؤخرًا في فيلم "الخميس اللي جاي" الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي حول فتاة شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعرض مع والدها لسلسلة من المواقف الطريفة داخل قصر مهجور تسكنه لعنة تصيب كل من يدخله.

ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل مرحلة جديدة في حياة داغر على المستويين الفني والشخصي، بعد إعلان اقتراب احتفاله بزفافه.