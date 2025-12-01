إضاءة فنار رأس البر باللون البرتقالي .. أعرف السبب

في رسالة تضامن قوية ومشاركة فعّالة ضمن فعاليات الحملة العالمية "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، إضاءة فنار رأس البر التاريخي باللون البرتقالي، وذلك بحضور كلاً من اللواء وائل الشربيني، رئيس مدينة رأس البر، والأستاذة مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، ووممثلي مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

يأتي هذا الحدث الرمزي، الذي يمثل رسالة عالمية لرفض العنف، تأكيداً لالتزام المحافظة بدعم قضايا المرأة وتوفير بيئة آمنة لها.

وأكدت المهندسة شيماء الصديق أن إضاءة الفنار بهذا اللون يرمز إلى مستقبل أكثر إشراقاً خالٍ من العنف، مشددة على أن محافظة دمياط مستمرة في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تعزز من تمكين المرأة وحمايتها في كافة المجالات، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني.

أرقام الإبلاغ: 108: الخط الساخن لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، و15115: الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة لتلقي الشكاوى والدعم

وتم الاعلان عن وجود العيادات الآمنة التى تقدم الدعم النفسي، والصحي، والقانوني، والاجتماعي وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، أماكن العيادة: "عيادة الدعم النفسي بالسنانية – دمياط القديمة _ وعيادة الدعم النفسي بالمركز الطبى لعام – دمياط الجديدة _ وعيادة الدعم النفسي بدقهلة – مركز الزرقا_ وعيادة الدعم النفسي بالرحامنة – فارسكور _ عيادة الدعم النفسي بمستشفى جامعة الأزهر