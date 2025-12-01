قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلمي طولان: منتخب مصر جاهز لعبور نظيره الكويتي غدا بـ كأس العرب
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
بقرار رسمي | روسيا تفتح أبوابها للصينيين للزيارة بدون تأشيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ دمياط تطلق إشارة انطلاق رالي الدراجات من اللسان

ماراثون
ماراثون
زينب الزغبي

أطلقت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، إشارة انطلاق رالي الدراجات من منطقة اللسان بمدينة رأس البر، وذلك ضمن فعاليات الحملة العالمية "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، والتي تُنظم بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

جاء ذلك بحضور مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، و اللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، إلى جانب مشاركة واسعة من شباب وفتيات الجامعات.

وانطلق الرالي بمشاركة عشرات المتسابقين من الجنسين، مرورًا بامتداد شارع النيل وحتى محيط مجلس المدينة القديم، في أجواء حماسية هدفت إلى نشر رسائل توعوية داعمة لحقوق المرأة ورافضة لمختلف أشكال العنف ضدها.

وأكدت المهندسة شيماء الصديق، أن محافظة دمياط تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات الوطنية والدولية الخاصة بتمكين المرأة ونشر الوعي المجتمعي، مشيرة إلى أن الفعاليات الرياضية تمثل وسيلة مؤثرة في الوصول إلى الشباب وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية.

وشهدت الفعالية تعاونًا كاملًا بين المجلس القومي للمرأة والوحدة المحلية لمدينة رأس البر والأجهزة الأمنية لضمان تنظيم الحدث بشكل متميز يعكس أهمية الحملة العالمية ودور المحافظة في دعمها.

أرقام الإبلاغ: 108: الخط الساخن لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، و15115: الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة لتلقي الشكاوى والدعم

كما تم الاعلان عن وجود العيادات الآمنة التى تقدم الدعم النفسي،  والصحي، والقانوني، والاجتماعي وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، أماكن العيادة: "عيادة الدعم النفسي بالسنانية – دمياط القديمة _ وعيادة الدعم النفسي بالمركز الطبي العام – دمياط الجديدة _ وعيادة الدعم النفسي بدقهلة – مركز الزرقا_ وعيادة الدعم النفسي بالرحامنة – فارسكور _ عيادة الدعم النفسي بمستشفى جامعة الأزهر

دمياط محافظ دمياط شيماء الصديق رأس البر ماراثون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

البطاقة الشخصية

خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 .. دليلك الشامل

ترشيحاتنا

معرض "إيديكس 2025"

خبراء استراتيجيون: معرض "إيديكس 2025" منصة دولية لترسيخ موقع مصر كقوة إقليمية بالصناعات الدفاعية

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية: إصدار أول دليل خدمات متكامل لتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي والسفير الفرنسي يناقشان مستجدات مشروع حرم الجامعة الفرنسية

بالصور

شيفروليه كورفيت تغير مجرى الاستثمار في السيارات

كورفيت
كورفيت
كورفيت

أميرة الديب تثير الجدل بفستان في آخر ظهور لها

أميرة الديب
أميرة الديب
أميرة الديب

نيسان قاشقاي e-Power الجديدة: سيارة كهربائية لا تحتاج إلى شحن

نيسان قشقاي
نيسان قشقاي
نيسان قشقاي

جورى بكر تثير الجدل بملابس كشفت عن خصرها المنحوت

جورى بكر
جورى بكر
جورى بكر

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد