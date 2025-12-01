نائب محافظ دمياط تطلق إشارة انطلاق رالي الدراجات من اللسان

أطلقت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، إشارة انطلاق رالي الدراجات من منطقة اللسان بمدينة رأس البر، وذلك ضمن فعاليات الحملة العالمية "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، والتي تُنظم بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

جاء ذلك بحضور مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، و اللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، إلى جانب مشاركة واسعة من شباب وفتيات الجامعات.

وانطلق الرالي بمشاركة عشرات المتسابقين من الجنسين، مرورًا بامتداد شارع النيل وحتى محيط مجلس المدينة القديم، في أجواء حماسية هدفت إلى نشر رسائل توعوية داعمة لحقوق المرأة ورافضة لمختلف أشكال العنف ضدها.

وأكدت المهندسة شيماء الصديق، أن محافظة دمياط تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات الوطنية والدولية الخاصة بتمكين المرأة ونشر الوعي المجتمعي، مشيرة إلى أن الفعاليات الرياضية تمثل وسيلة مؤثرة في الوصول إلى الشباب وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية.

وشهدت الفعالية تعاونًا كاملًا بين المجلس القومي للمرأة والوحدة المحلية لمدينة رأس البر والأجهزة الأمنية لضمان تنظيم الحدث بشكل متميز يعكس أهمية الحملة العالمية ودور المحافظة في دعمها.

أرقام الإبلاغ: 108: الخط الساخن لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، و15115: الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة لتلقي الشكاوى والدعم

كما تم الاعلان عن وجود العيادات الآمنة التى تقدم الدعم النفسي، والصحي، والقانوني، والاجتماعي وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، أماكن العيادة: "عيادة الدعم النفسي بالسنانية – دمياط القديمة _ وعيادة الدعم النفسي بالمركز الطبي العام – دمياط الجديدة _ وعيادة الدعم النفسي بدقهلة – مركز الزرقا_ وعيادة الدعم النفسي بالرحامنة – فارسكور _ عيادة الدعم النفسي بمستشفى جامعة الأزهر