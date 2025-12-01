قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: البرنامج القومي للقراءة والكتابة خطوة لتعليم متميز ومستقبل أفضل
حلمي طولان: منتخب مصر جاهز لعبور نظيره الكويتي غدا بـ كأس العرب
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مشروع البطل الأولمبي يتصدر منافسات بطولتي الجمهورية للجودو بـ17 ميدالية

الجودو
الجودو
القسم الرياضي

حقق لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي إنجازًا رياضيًا بارزًا بتصدرهم منافسات بطولتي الجمهورية للجودو، تأكيدًا لتميزهم الفني وتصاعد مستوياتهم البدنية، بما يعكس نجاح منظومة العمل داخل المشروع تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

في إطار بطولة الجمهورية للقطاعات للجودو، التي أقيمت بالصالة المغطاة بنادي اتحاد الشرطة الرياضي بالقاهرة خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2025، وبمشاركة 521 لاعبًا ولاعبة من 88 هيئة رياضية، قدّم لاعبو المشروع أداءً مميزًا بعد مشاركتهم بـ 85 لاعبًا ولاعبة في مختلف الأوزان. وأسفرت مشاركتهم عن إحراز 11 ميدالية متنوعة شملت ذهبيتين وثلاث فضيات وست برونزيات، إضافة إلى أربعة مراكز خامس، في مؤشر واضح على التطور الفني الملحوظ للاعبين.

وأسهم التألق الكبير للاعبات المشروع بمحافظة الشرقية في تحقيق المركز الأول على مستوى الأندية لفئة البنات، قبل أن يتوج مركز تدريب الزنكلون بمحافظة الشرقية بلقب أفضل نادٍ على مستوى الجمهورية في بطولة القطاعات، وهو إنجاز يعكس حجم الجهد المبذول داخل مراكز التدريب التابعة للمشروع.

وفي بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو، التي استضافها مركز مبارك الأولمبي بسموحة بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر 2025 بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 60 هيئة رياضية، واصل لاعبو المشروع تألقهم بعد مشاركتهم بـ 40 لاعبًا ولاعبة، محققين 6 ميداليات متنوعة تضمنت ميدالية ذهبية وأخرى فضية وأربع ميداليات برونزية. وأسهم هذا الأداء في حصول المشروع على المركز الثاني على مستوى الأندية في منافسات البنات.

وتوّجت هذه النجاحات بتأهل مجموعة من أبرز عناصر المشروع إلى بطولة الألعاب الإفريقية بأنجولا في ديسمبر 2025، المؤهلة إلى أولمبياد دكار 2026، حيث شملت قائمة المتأهلين كلًا من اللاعبات شروق محمد، سلسبيل محمد، ياسمين عبدالعال، شروق عطية، إلى جانب اللاعب عبدالرحمن الفيومي، بعد ما قدموه من مستويات رفيعة خلال الموسم الرياضي.

ويأتي هذا الأداء المتميز امتدادًا لنجاحات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذي يُعد أحد أهم البرامج الوطنية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الواعدة. وتواصل الوزارة، بتوجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير قدرات الناشئين فنياً وبدنياً، وتمكينهم من المنافسة على المستويات العربية والإفريقية والدولية، بما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على تمثيل مصر في المحافل الرياضية الكبرى.

البطل الأولمبي المشروع القومي للموهبة بطولة الجمهورية للجودو الجودو اتحاد الجودو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

البطاقة الشخصية

خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 .. دليلك الشامل

ترشيحاتنا

جهاز "سمارت هانهان"

ذكاء اصطناعي.. هواوي تطلق أول حيوان أليف

هاتفا هواوي ميت إكس 7 وجوجل بيكسل 10 برو فولد

أيهما أفضل للشراء ولماذا ..هاتفا هواوي ميت إكس 7 وجوجل بيكسل 10 برو فولد

جهاز OnePlus Pad Go 2 اللوحي

جهاز لوحى خارق يغزو الأسواق .. إليك مواصفات وسعر OnePlus Pad Go 2

بالصور

شيفروليه كورفيت تغير مجرى الاستثمار في السيارات

كورفيت
كورفيت
كورفيت

أميرة الديب تثير الجدل بفستان في آخر ظهور لها

أميرة الديب
أميرة الديب
أميرة الديب

نيسان قاشقاي e-Power الجديدة: سيارة كهربائية لا تحتاج إلى شحن

نيسان قشقاي
نيسان قشقاي
نيسان قشقاي

جورى بكر تثير الجدل بملابس كشفت عن خصرها المنحوت

جورى بكر
جورى بكر
جورى بكر

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد