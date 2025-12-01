مشروع البطل الأولمبي يتصدر منافسات بطولتي الجمهورية للجودو بـ17 ميدالية

حقق لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي إنجازًا رياضيًا بارزًا بتصدرهم منافسات بطولتي الجمهورية للجودو، تأكيدًا لتميزهم الفني وتصاعد مستوياتهم البدنية، بما يعكس نجاح منظومة العمل داخل المشروع تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

في إطار بطولة الجمهورية للقطاعات للجودو، التي أقيمت بالصالة المغطاة بنادي اتحاد الشرطة الرياضي بالقاهرة خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2025، وبمشاركة 521 لاعبًا ولاعبة من 88 هيئة رياضية، قدّم لاعبو المشروع أداءً مميزًا بعد مشاركتهم بـ 85 لاعبًا ولاعبة في مختلف الأوزان. وأسفرت مشاركتهم عن إحراز 11 ميدالية متنوعة شملت ذهبيتين وثلاث فضيات وست برونزيات، إضافة إلى أربعة مراكز خامس، في مؤشر واضح على التطور الفني الملحوظ للاعبين.

وأسهم التألق الكبير للاعبات المشروع بمحافظة الشرقية في تحقيق المركز الأول على مستوى الأندية لفئة البنات، قبل أن يتوج مركز تدريب الزنكلون بمحافظة الشرقية بلقب أفضل نادٍ على مستوى الجمهورية في بطولة القطاعات، وهو إنجاز يعكس حجم الجهد المبذول داخل مراكز التدريب التابعة للمشروع.

وفي بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو، التي استضافها مركز مبارك الأولمبي بسموحة بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر 2025 بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 60 هيئة رياضية، واصل لاعبو المشروع تألقهم بعد مشاركتهم بـ 40 لاعبًا ولاعبة، محققين 6 ميداليات متنوعة تضمنت ميدالية ذهبية وأخرى فضية وأربع ميداليات برونزية. وأسهم هذا الأداء في حصول المشروع على المركز الثاني على مستوى الأندية في منافسات البنات.

وتوّجت هذه النجاحات بتأهل مجموعة من أبرز عناصر المشروع إلى بطولة الألعاب الإفريقية بأنجولا في ديسمبر 2025، المؤهلة إلى أولمبياد دكار 2026، حيث شملت قائمة المتأهلين كلًا من اللاعبات شروق محمد، سلسبيل محمد، ياسمين عبدالعال، شروق عطية، إلى جانب اللاعب عبدالرحمن الفيومي، بعد ما قدموه من مستويات رفيعة خلال الموسم الرياضي.

ويأتي هذا الأداء المتميز امتدادًا لنجاحات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذي يُعد أحد أهم البرامج الوطنية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الواعدة. وتواصل الوزارة، بتوجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير قدرات الناشئين فنياً وبدنياً، وتمكينهم من المنافسة على المستويات العربية والإفريقية والدولية، بما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على تمثيل مصر في المحافل الرياضية الكبرى.