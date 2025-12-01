حلمي طولان: استطعنا تكوين فريق في أيام معدودة .. وساعدني على ذلك اللاعبون الكبار

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر لـ المحليين المشارك في بطولة كأس العرب.

وقال حلمي طولان :

خضنا مباريات ودية أمام تونس والمغرب والبحرين والجزائر في إعداد جيد للبطولة. واستطعنا تكوين فريق في أيام معدودة وساعدني في ذلك اللاعبين الكبار مثل عمرو السولية قائد الفريق، ومحمد النني



ويلتقي غد الثلاثاء منتخب مصر لـ المحليين بقيادة حلمي طولان نظيره منتخب الكويت فى افتتاحية مباريات الفراعنة فى بطولة كأس العرب.

وقال حلمي طولان مدرب منتخب مصر لـ المحليين، في تصريحات له بالؤتمر الصحفي: فترة الإعداد القصيرة حققت أهدافها المرجوة قبل خوض أولى مباريات البطولة أمام الكويت وجاهزون لتخطي مباراة الإفتتاح.

وتابع حلمي طولان : منتخب مصر خاض مباريات ودية قوية أمام تونس والمغرب والبحرين والجزائر ما ساهم في تحقيق إعداد جيد للبطولة.

وكشف طولان عن المعايير التي اعتمدها لاختيار قائمة اللاعبين قائلا، "اخترنا لاعبين لديهم الرغبة فى الظهور بشكل جيد خلال البطولة، وهو ما شاهدناه فى المباريات الودية لنتلقى إشادة من الشارع المصري".