انطلاق جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية للمصريين في اليونان

انطلقت جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية للمصريين المقيمين في اليونان، اليوم، إذ فتحت اللجان الانتخابية بالقنصلية المصرية في أثينا أبوابها منذ ساعات الصباح، وسط تنظيم دقيق وإجراءات أمنية محكمة، إذ يصادف اليوم؛ يوم عمل عادي، مع توقعات بارتفاع أعداد الناخبين بعد الساعة 3 أو 4 عصرًا، عند انتهاء دوام العاملين بالبعثة الدبلوماسية، وفقما أفاد عبدالستار بركات مراسل قطاع الأخبار عبر مداخلة بقناة إكسترا نيوز.

وتشمل جولة الإعادة تشمل 7 محافظات فقط و19 دائرة انتخابية، وبالتالي فإن المواطنين المقيمين في اليونان المنتمين لهذه الدوائر هم فقط من يحق لهم المشاركة.

واتخذا القنصلية الاستعدادات كاملة لتقديم جميع التسهيلات للناخبين، إذ لا توجد أي مشاكل أو عقبات حتى الآن، مع تواصل دائم بين أعضاء البعثة والهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان حتى الساعة 9 مساءً اليوم وغدًا من 9 صباحًا حتى 9 مساءً.