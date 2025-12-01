قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تضرب دنيبرو بعنف… هجوم جديد يعيد الحرب الأوكرانية لنقطة الاشتعال
رسميا.. كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مجلس التأديب
"نيويورك تايمز": مستشار ترامب للتكنولوجيا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية
استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابط خلال حملة مداهمة أمنية بقنا
حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بإحدى المنصات
حسام حسن يعلن القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
أمين الإفتاء يوضح المعنى الصحيح لحديث "لولا حواء لم تخن أنثى زوجها"
وظائف محطة الضبعة النووية.. شروط التقديم والمستندات المطلوبة
القبض على دجال أوهم المواطنين بعلاجهم روحانيا بالإسكندرية
منتخب مصر يعلن قائمة معسكر ديسمبر استعدادا لـ كأس الأمم الإفريقية 2025
اعرف المدد اللازمة لمحو الجزاءات التأديبية عن الموظفين في الخدمة المدنية
صورة أوقعت حسام حبيب في ورطة.. هل وقع في الفخ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجالية المصرية بالكويت تشارك بقوة في الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب

انتخابات - ارشيفية
انتخابات - ارشيفية
أ ش أ

قال المستشار جمال أبو الخير، أحد رموز الجالية المصرية بالكويت، "إن توجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي عوار قد يلحق بعملية انتخابات مجلس النواب، رسالة قوية تدعم وتحافظ على نزاهة وشفافية الانتخابات وترسخ مبدأ العدالة والديمقراطية"، مؤكدا أن الرئيس ينحاز إلى إرادة الشعب في جميع مواقفه، ووجه رسالة قوية إلى المصريين بضرورة اختيار النائب القادر على تمثيلهم في البرلمان.
وشدد المستشار أبو الخير - في تصريح صحفي، اليوم /الاثنين/ - على أن الجالية المصرية في الكويت تشارك بقوة في مراحل الاستحقاق الانتخابي المختلفة، سواء المرحلة الأولى أو الثانية، لانتخابات مجلس النواب، بما يعكس وعيها الكامل وقدرتها على التصويت واختيارها للنائب القوي الذي يستطيع أن يشرع ويراقب الأداء الحكومي، ويستطيع أن يقوم بالدور الخدمي المنوط به في محيط دائرته.
واصفا تصويت المصريين في الكويت بأنه "عرس ديمقراطي"، يشمل جميع فئات الجالية، سواء أسر أو أفراد أو شباب أو كبار سن، موضحا أن التصويت يجري في تناغم يؤكد وعي الجالية المصرية في الكويت، التي دائما تتصدر للمشهد الانتخابي في كل استحقاق تم تنظيمه منذ عام 2014.
وأضاف: أن "الجالية المصرية في الكويت دائما ما تقدم نموذجا مشرفا للمصريين في الخارج في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، وتؤكد حرصها الكامل والتام على المشاركة في صناعة مستقبل مصر، وتترجم حب الوطن إلى واقع على الأرض من خلال المشاركة في التصويت في الانتخابات.
وأشاد بتنظيم السفارة المصرية منذ بداية الاستحقاقات الانتخابية العام الجاري؛ حيث قامت بعمليات تنظيمية جعلت التصويت يجري بيسر ولا يستغرق أكثر من خمس دقائق، وهو ما يعد زمنا قياسيا في عملية الاقتراع، مبينا أن السفارة خصصت عدة مسارات لتوجيه الناخبين إلى دوائرهم الانتخابية من خارج المقر الانتخابي والتيسير على الأسر وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة القيام بالإدلاء بأصواتهم.
وأعرب عن شكره لسفير مصر في الكويت محمد أبوالوفا، وأعضاء البعثة الدبلوماسية الذين وفروا كل سبل الدعم اللوجيستي لتيسير تصويت الجالية المصرية في انتخابات الإعادة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وكذلك التصويت في دوائر الإعادة الـ19 من المرحلة الأولى، كما توجه بالشكر لوزارة الداخلية الكويتية التي وفرت كل السبل للتيسير على الناخبين من الجالية المصرية.
ومن جهته، قال هاني كمال منسق عام ملتقى المصريين بالكويت "إن الاقتراع منذ بدايته في التاسعة صباحا يشهد سيولة ملحوظة نظرا لمستوى التنظيم الذي قامت به البعثة الدبلوماسية"، مضيفا أن هناك إقبالا من جانب الجالية المصرية على التصويت منذ بدء الاقتراع وإزداد توافد المصريين بشكل أكبر منذ فترة ما بعد الظهيرة مع انتهاء المصريين من أعمالهم، ومن المنتظر أن يزداد العدد مع فترة المساء.
وأوضح أن ما تميز به تنظيم هذه الانتخابات هو وجود مسارات مخصصة لكل مجموعة محافظات للتيسير على الناخبين ومنع أي تكدس، فضلا عن توفير مقاعد متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما جهزت البعثة الدبلوماسية عددا كبيرا من الموظفين بعدد الدوائر الانتخابية في المحافظات.

الجالية المصرية الكويت انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

تكليف الشيخ محمد رجب عبده خليفة رئيسا للإدارة المركزية لشئون الدعوة بالأوقاف

أذكار المساء الصحيحة

أذكار المساء الصحيحة عن النبي.. أدعية تحميك من كل مكروه

شيخ الأزهر يهنِّئ الشيخ محمد بن زايد والشعب الإماراتي باليوم الوطني الـ54

شيخ الأزهر يهنئ بن زايد والشعب الإماراتي باليوم الوطني الـ54

بالصور

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250

ريفـيـان R1T الجديدة.. شاحنة كهربائية تتحدى أسرع سيارات السوبركار

ريفيان
ريفيان
ريفيان

صنع في مصر| مدرعات وكاسحات ألغام بجناح مجموعة أمستون الدولية بمعرض إيديكس 2025

جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

فيديو

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

المزيد