تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

أعلنت عددا من المدارس تعليق الدراسة يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس ، نظراً لإنعقاد لجان اعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بفصولها .

بينما أكدت المدارس غير المنعقد بها لجان انتخابية على انتظام الدراسة بها بدون تعليق خلال فترة انتخابات مجلس النواب 2025

وتجرى عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2025 فى الـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 7 محافظات وفقا للجدول الزمنى المعلن، حيث يتم التصويت يومي الاربعاء والخميس فى داخل جمهورية مصر العربية ، وتتمثل هذه الدوائر فى الآتي:

الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة

الدائرة الأولي بمحافظة قنا - مركز قنا

الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص

الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت

الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج

الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم

الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة

الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهط

الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا

الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة

الدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام

الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور

الدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص

الدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود

الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول

الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح

الدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم

الدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة



وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بتبكير موعد عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي في 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب 2025

وفي هذا الإطار أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا عاجلا للمديريات ، قالت خلاله : أنه ايماءا إلى مواعيد إعادة المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025 والتي تشمل 13 محافظة وهي ( القاهرة ، و المنوفية ، و القليوبية ، و الدقهلية ، و الشرقية ، و الغربية ، و بورسعيد ، وكفر الشيخ ، و دمياط ، الإسماعيلية ، والسويس ، وشمال سيناء و جنوب سيناء ) ، فإنه فيما يخص التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي والذي كان من المقرر عقده في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2025 طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 فقد تقرر عقده في تلك المديريات في الفترة من 8 لـ 10 ديسمبر 2025