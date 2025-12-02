قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طفح الكيل.. استياء إيطالي وكندي من هجوم مستوطنين على قرى الضفة الغربية
الأونروا: الاحتلال يواصل التعنت في إدخال المساعدات لغزة
مفاجأة بشأن الأنفلونزا هذا العام ورسالة لطلاب المدارس.. تفاصيل
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا لـ631 شخصا
مفاجآت طولان.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكويت في كأس العرب
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بإعادة 20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
ثابت عند 20 قرشا.. شعبة المخابز تحذر من بيع رغيف الخبز المدعم بأكثر من سعره
اليوم.. أولى جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية الصغير في واقعة الصاروخ
اليوم .. منتخب مصر يفتتح مبارياته في كأس العرب بمواجهة الكويت
أزمة الأدوية انتهت ونصدر للخارج.. نقابة الصيادلة تعلن مفاجأة للمصريين
إعلام إسرائيلي: مقتل منفذ عملية الطعن قرب مستوطنة عطيرت بالضفة
إصابة إسرائيليين في عملية طعن برام الله
أخبار البلد

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

ياسمين بدوي

أعلنت عددا من المدارس تعليق الدراسة يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس ، نظراً لإنعقاد لجان اعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بفصولها .

بينما أكدت المدارس غير المنعقد بها لجان انتخابية على انتظام الدراسة بها بدون تعليق خلال فترة انتخابات مجلس النواب 2025

وتجرى عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2025 فى الـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 7 محافظات وفقا للجدول الزمنى المعلن، حيث يتم التصويت يومي الاربعاء والخميس فى داخل جمهورية مصر العربية ،  وتتمثل هذه الدوائر فى الآتي:

الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة

الدائرة الأولي بمحافظة قنا - مركز قنا

الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص

الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت

الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج

الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم

الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة

الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهط

الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا

الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة

الدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام

الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور

الدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص

الدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود

الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول

الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح

الدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم

الدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة
 

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بتبكير موعد عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي في 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب 2025

وفي هذا الإطار أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا عاجلا للمديريات ، قالت خلاله : أنه ايماءا إلى مواعيد إعادة المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025 والتي تشمل 13 محافظة وهي ( القاهرة ، و المنوفية ، و القليوبية ، و الدقهلية ، و الشرقية ، و الغربية ، و بورسعيد ، وكفر الشيخ ، و دمياط ، الإسماعيلية ، والسويس ، وشمال سيناء و جنوب سيناء ) ، فإنه فيما يخص التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي والذي كان من المقرر عقده في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2025 طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 فقد تقرر عقده في تلك المديريات في الفترة من 8 لـ 10 ديسمبر 2025

انتخابات مجلس النواب 2025 تعليق الدراسة الدراسة

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

الإيجار القديم

محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

الذهب

توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

البشعة

محمد أبو بكر: البشعة كفر وخروج عن الملة.. والإفتاء تحسم الجدل

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مصر

يوم الدعوات

لأنك أنت رجائي..إيبارشية المنيا تحتفل بيوم الدعوات

أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202

"ردع 300" و"سينا 806".. أحدث المنتجات العسكرية للإنتاج الحربي بمعرض إيديكس 2025| شاهد

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يصلي التسبحة الشهرية لشعب إيبارشية حلوان والمعصرة

بالصور

ياسمين عز بإطلالة ملفتة وأنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر في المدن والمحافظات

"ردع 300" و"سينا 806".. أحدث المنتجات العسكرية للإنتاج الحربي بمعرض إيديكس 2025| شاهد

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

