أونروا: ضغوط عربية ودولية على إسرائيل لفتح ممرات المساعدات إلى غزة

أكد الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة “أونروا”، أن هناك ضغوطاً عربية وإقليمية ودولية متصاعدة على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل التدهور المتسارع للأوضاع المعيشية.

وكشف عدنان أبو حسنة، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر وقطر والأردن تبذل جهوداً مستمرة، إلى جانب تحركات أوروبية، من أجل إلزام إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات التي يحتاجها سكان غزة بشكل عاجل.

وقال عدنان أبو حسنة إن ما يدخل القطاع حالياً من مساعدات محدود جداً، مشيراً إلى أن الناس فقدوا كل أموالهم ويعتمدون بالكامل على ما يوفره الهلال الأحمر المصري واليونسيف من مواد إغاثية، مشددًا على أن إسرائيل لا تزال تفرض قيوداً مشددة تمنع وصول الكثير من الشحنات الإنسانية، رغم الحاجة الملحة إليها، مؤكداً أن أي تأخير إضافي في فتح ممرات الإغاثة سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.