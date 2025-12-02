أستاذ طب نفسي يكشف مخاطر تطبيقات المراهنات الإلكترونية

أكد الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي، أنه لا بد أن يكون هناك انشطة يومية يقوم بها الفرد للحد من انجرافه نحو المراهنات الإلكترونية، مشيرا إلى أن وجود شبكة اجتماعية داعمة، ونشاط رياضي، يمكن أن يقلل من احتمالية الإدمان.

وقال هشام رامي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن المراهنات الإلكترونية هو نوع من الإدمان السلوكي، مؤكدا أن سهولة الوصول لهذا النوع جعلت الإدمان على الألعاب والمراهنات سهل خاصة بين الشباب.

وتابع أستاذ الطب النفسي، أن التكرار المستمر للفوز الجزئي في المراهنات يحفز الدماغ على إنتاج الدوبامين، مما يعزز الأمل الكاذب لدى اللاعبين ويجعلهم يكررون اللعب بشكل مستمر.