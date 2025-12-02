قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انطلاق التصويت بالخارج| سباق الحسم في الدوائر الملغاة يخضع لضوابط صارمة للفوز بالمقاعد الفردية
طفح الكيل.. استياء إيطالي وكندي من هجوم مستوطنين على قرى الضفة الغربية
الأونروا: الاحتلال يواصل التعنت في إدخال المساعدات لغزة
مفاجأة بشأن الأنفلونزا هذا العام ورسالة لطلاب المدارس.. تفاصيل
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا لـ631 شخصا
مفاجآت طولان.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكويت في كأس العرب
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بإعادة 20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
ثابت عند 20 قرشا.. شعبة المخابز تحذر من بيع رغيف الخبز المدعم بأكثر من سعره
اليوم.. أولى جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية الصغير في واقعة الصاروخ
اليوم .. منتخب مصر يفتتح مبارياته في كأس العرب بمواجهة الكويت
أزمة الأدوية انتهت ونصدر للخارج.. نقابة الصيادلة تعلن مفاجأة للمصريين
إعلام إسرائيلي: مقتل منفذ عملية الطعن قرب مستوطنة عطيرت بالضفة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الأونروا: الاحتلال يواصل التعنت في إدخال المساعدات لغزة

إسراء صبري

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا، إن الوكالة قامت بشراء كميات ضخمة من المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإيواء المبكر، بما في ذلك مئات الآلاف من الخيام والشوادر والأغطية والملابس، استعدادًا لفصل الشتاء في قطاع غزة.

وأضاف أبو حسنة في مداخلة مع الإعلامية سوزان شرارة، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الخيام الموجودة حاليًا في غزة بالية ولا توفر حماية كافية من الرياح أو الأمطار الغزيرة أو المد البحري، موضحًا أن آلاف الخيام أقيمت على بعد 5 أمتار فقط من شاطئ البحر.

وأشار إلى أن الوكالة انتظرت منذ 6 أشهر إدخال هذه المواد إلى القطاع، لكن إسرائيل لم تسمح إلا بدخول جزء ضئيل جدًا منها، رغم أن الاحتياجات الإنسانية تشمل ما يقارب مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في العراء أو في خيام بالية.

وتابع أبو حسنة أن الأوضاع الإنسانية في القطاع متدهورة للغاية، حيث يعاني نحو 9400 طفل من سوء التغذية الحاد، وقطاع الصحة منهار، والمياه ملوثة وتشكل الأمطار والسيول خطورة إضافية.

وأكد أن غزة منطقة رملية بالكامل وتسيطر إسرائيل على حوالي 60% من مساحتها، بينما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة للغاية، وسط كميات هائلة من الركام والدمار.

وشدد على أن منع إدخال الإمدادات الأساسية يهدد العودة إلى مربع الأزمة الإنسانية ويزيد من تفاقم معاناة السكان خلال فصل الشتاء.

