رحيل القاضي العرفي الكبير بالإسماعيلية.. وفاة الحاج كارم حافظ عبدالله بعد صراع قصير مع المرض

فقدت محافظة الإسماعيلية أحد أبرز رموزها العرفية، حيث رحل عن عالمنا القاضي العُرفي الكبير الحاج كارم حافظ عبدالله، وذلك بعد رحلة قصيرة مع المرض، ليسدل الستار على مسيرة طويلة من العطاء وخدمة الأهالي مدينة القصاصين الجديدة وحل النزاعات العرفية بالحكمة والخبرة.



وكان الفقيد يتمتع بمكانة اجتماعية واسعة، واشتهر بحسن الخلق وسعيه الدائم للإصلاح بين الناس، مما جعله محط احترام وتقدير لدى أبناء الإسماعيلية والقرى المجاورة.

وقد أعلنت عائلته بإن صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة المغرب علي مقابر قريه المحسمة القديمة على الراحل وسط حضور كبير من الأهالي والشخصيات العامة، فيما عمّ الحزن بين عائلته ومحبيه الذين أكدوا أن الإسماعيلية فقدت قامة كبيرة ورمزًا من رموز القضاء العرفي.

فيما قررت عائلته بإنه سيقام العزاء بقرية المحسمه القديمه