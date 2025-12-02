برلماني: إيديكس 2025 يؤكد مكانة مصر في الأمن الإقليمي والتعاون العسكري العالمي

أكد الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب، أن الافتتاح المهيب الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025»، يُمثل رسالة واضحة للعالم بأن مصر أصبحت مركزا إقليميا للصناعات الدفاعية، ومحورا رئيسيا للتعاون العسكري والتكنولوجي بين الشرق والغرب، بما يعكس مكانتها المتنامية في محيط شديد الاضطراب والتغير.

وقال "محسب" ، إن كلمة الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عبرت بدقة عن التحولات التي تشهدها المنطقة والعالم، وعن ضرورة امتلاك مصر لكل عناصر القوة والردع لحماية أمنها القومي، خاصة في ظل الصراعات المتشابكة التي تتطلب جيوشا حديثة، قادرة على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة والتعامل مع كافة التهديدات غير التقليدية.

مخاطر انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أول من حذر من مخاطر انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، الأمر الذي يعكس المكانة التي باتت مصر تشغلها كصوت للحكمة والاستقرار، فضلا عن قدرتها على قراءة المشهد الإقليمي بدقة، مضيفا كما ظهر واضحا في دورها في مؤتمر شرم الشيخ للسلام ومساعيها المستمرة لوقف الحرب في غزة وحقن دماء الأبرياء.

وأشار إلى أن ما شهده المعرض هذا العام من عروض، وفي مقدمتها مشروع التصنيع المشترك للهاوتزر K9A1 EGY، يمثل نقلة جديدة نحو تعميق التصنيع العسكري المحلي، وتحويل مصر من دولة مستوردة للسلاح إلى دولة مشاركة في إنتاجه، بما يعزز الاكتفاء الذاتي، ويمنح الصناعة الوطنية فرصا واسعة للنمو والمنافسة في الأسواق العالمية، مشيدا بدعم القيادة السياسية المتواصل لملف التحديث العسكري.

وشدد الدكتور أيمن محسب على أن بناء قوة دفاعية متطورة هو أحد أهم ضمانات الاستقرار والتنمية، مؤكدا أن المعرض يمثل منظومة اقتصادية وصناعية متكاملة تفتح آفاقا جديدة للتعاون الدولي وتبادل الخبرات، وتؤكد أن مصر قادرة على تقديم نموذج متوازن يجمع بين القوة العسكرية والدبلوماسية العقلانية التي تحمي ولا تهدد، وتبني ولا تهدم.