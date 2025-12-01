تصنيع وطني.. نواب: إيديكس 2025 يكشف قوة الردع المصرية

عضو البرلمان: إيديكس يؤكد ريادة مصر الدفاعية

النائب مصطفى متولي: ردع 300 وسينا 806 تعيدان رسم خريطة الصناعة

تامر الحبال: الصناعات الدفاعية تتقدم بثقة نحو الردع الذاتي

أكد نواب أن الدورة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025» تمثل محطة فارقة في مسار تطور الصناعات العسكرية المصرية، سواء من حيث حجم المشاركة الدولية أو مستوى المنتجات الدفاعية التي تم الكشف عنها خلال المعرض. وأضافوا أن هذه النسخة تعكس المكانة المتقدمة لمصر في مجال تطوير الأنظمة الدفاعية الحديثة وتوطين التكنولوجيا، فضلًا عن قدرتها على تنظيم فعاليات دولية كبرى تعزز العلاقات والشراكات الصناعية والعسكرية مع مختلف دول العالم.

بداية، أشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للدورة الرابعة من «إيديكس 2025»، مؤكدة أن هذه النسخة تُعد الأكبر والأهم منذ انطلاق المعرض، لما تشهده من حضور واسع لقادة وخبراء الصناعات الدفاعية عالميًا، وسط اهتمام إقليمي ودولي غير مسبوق. وقالت إن تنظيم هذا الحدث على أرض مصر يؤكد قدرتها على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، ويبرهن على مكانتها المتقدمة في مجال الصناعات العسكرية وتطوير الأنظمة الدفاعية الحديثة.

وأكدت النائبة أن «إيديكس 2025» يمثل منصة استراتيجية للتعاون وتبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول المشاركة، مشيرة إلى أن حجم المشاركة الدولية يعكس الثقة في الاقتصاد المصري واستقراره. وأضافت أن دعم القيادة السياسية للصناعة الوطنية وتعزيز القدرات الدفاعية وفق أعلى المعايير العالمية يسهم مباشرة في توطين التكنولوجيا وخلق شراكات صناعية جديدة. وشددت على أن نجاح المعرض يرسّخ دور مصر المحوري في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد أنها أصبحت شريكًا رئيسيًا في تطوير منظومات الدفاع الحديثة.

من جانبه، قال النائب مصطفى متولي، عضو لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، إن راجمتي الصواريخ «ردع 300» و«سينا 806» تمثلان نقلة نوعية حقيقية في مسار الصناعة الدفاعية المصرية، موضحًا أن هذه المنتجات تجسد رؤية دولة تؤمن بقدرتها وتعمل بإصرار لتعزيز جاهزيتها واستقلال قرارها الدفاعي. وأكد متولي أن ظهور هذه المنظومات المتطورة يعكس امتلاك مصر قاعدة صناعية راسخة قادرة على مواكبة التطور العالمي وتقديم حلول دفاعية بكفاءة عالية، بما يدعم حماية الأمن القومي في ظل التحديات الراهنة. وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربي تثبت يومًا بعد يوم أنها ذراع قوي للدولة وشريك أساسي في بناء اقتصاد وطني يعتمد على التكنولوجيا والتطوير المستمر.

وفي الاتجاه نفسه، أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن عرض منظومتي «ردع 300» و«سينا 806» داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي بـ«إيديكس 2025» يعكس حجم التطور الذي وصلت إليه الصناعة العسكرية المصرية. وأوضح أن المشاركة المصرية ليست مجرد عرض لمنتجات جديدة، بل رسالة واضحة بأن مصر باتت تمتلك قاعدة صناعية دفاعية قادرة على الابتكار وتعزيز قدرات الردع الذاتي دون الاعتماد الكامل على الخارج.

وأشار الحبال إلى أن منظومة «ردع 300» لفتت الأنظار باعتبارها راجمة صواريخ موجهة متعددة الأعيرة بمدى يصل إلى 300 كيلومتر، مع قدرة على الحركة والمناورة في بيئات مختلفة، ما يمنحها مرونة عالية في العمليات. كما أشاد بمركبة «سينا 806» التي تعمل كمنظومة إصلاح ونجدة ميدانية لدعم المركبات المدرعة «سينا 200»، موضحًا أنها تسهم في رفع جاهزية القوات وتعزيز القدرة على مواجهة الظروف الميدانية الصعبة.

وأكد الحبال أن مشاركة مصر في «إيديكس 2025» بهذا المستوى من التطوير الصناعي تعزز مكانتها كقوة إقليمية تمتلك إرادة راسخة لتوطين الصناعات الدفاعية، مشيرًا إلى أن الدولة لا تكتفي بعرض نماذج أولية، بل تقدّم منتجات دخلت بالفعل مراحل التصنيع والاختبار. وأضاف أن تطوير منظومات مثل «ردع 300» و«سينا 806» يعكس قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وتدعيم أركان القوة الشاملة لمصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية.