الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك

وزير الإنتاج الحربي يبحث تصنيع مشترك مع نائب رئيس الصناعات الدفاعية التركية
وزير الإنتاج الحربي يبحث تصنيع مشترك مع نائب رئيس الصناعات الدفاعية التركية
كريم الخطيب

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي،  جوكهان أوتشار نائب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، لبحث إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين الجانبين في عدد من مجالات التصنيع العسكري، جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" المُقام بمركز مصر للمعارض الدولية، في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 الإنتاج الحربي بمعرض “EDEX 2025”

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بنائب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية والوفد المرافق له، مستعرضًا دور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر ودورها في مجال التصنيع المدني ومشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، مؤكدًا على أن الوزارة تسعى إلى امتلاك القدرة من خلال زيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها العسكرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع.

وأشاد الوزير "محمد صلاح" بالمشاركة المتميزة للجانب التركي بالنسخة الرابعة من معرض “EDEX” من خلال عدد (81) شركة تركية وهو ما يعكس تطورًا لافتًا في أعداد الجهات التركية المشاركة بالمعرض في ضوء التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين بالفترة الأخيرة والتي تتم في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

من جانبه أشاد  جوكهان أوتشار نائب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، بمعروضات وزارة الإنتاج الحربي بمعرض “EDEX 2025” والتي تتميز بالتطور والتنوع، معربًا عن تطلع الجانب التركي للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي التي تعد من أهم الكيانات الصناعية في مصر والشرق الأوسط.

 وأكد "أوتشار" على أن “EDEX” أصبح ضمن مصاف المعارض الدولية الكبرى التي تتيح الفرصة لمختلف الشركات العالمية المنتجة للسلاح ومختلف الأنظمة الدفاعية للتباحث وتبادل الخبرات والرؤى في مجال التصنيع العسكري. 

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على أهمية تبادل الزيارات للمتخصصين والوفود الفنية بين الجانبين للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة ووضع آليات تضمن تحقيق تعاون مشترك مثمر.

EDEX 2025 مصر الإنتاج الحربي صناعات الدفاعية التصنيع العسكري

