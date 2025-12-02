قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعراض مصري قوي داخل EDEX.. اتفاق على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين صناعات مصر والسودان العسكرية

كريم الخطيب

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين مصر والسودان، لافتًا إلى أن العلاقات بينهما تشهد زخمًا بالسنوات الأخيرة بدعم من القيادة السياسية بالبلدين بما يتماشى مع تطلعات الشعبين الشقيقين.

 جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزير "محمد صلاح" مع الفريق أول ميرغني إدريس مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، بجناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" المُقام بمركز مصر للمعارض الدولية، في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. 

وخلال اللقاء استعرض الوزير "محمد صلاح" أبرز المنتجات العسكرية التي تشارك بها وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية في نسخته الرابعة، من مختلف الأسلحة والذخيرة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة التي تنتجها الشركات التابعة للوزارة وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن تطلعه إلى أن يساهم لقاء اليوم في وضع آليات لتطوير علاقات التعاون بين الجانبين في عدد من مجالات التصنيع العسكري، مؤكدًا توافق الطرفين على أن التكامل بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها من الشركات السودانية لابد أن يرتكز على تحقيق شراكة إستراتيجية تعود بالنفع علي كلا الجانبين.

من جانبه أشار الفريق أول ميرغني إدريس مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة الإنتاج الحربي ورغبة مشتركة لتحقيق تعاون مشترك مثمر، والذي تعكسه سلسلة اللقاءات التي تجمع مسئولي الجانبين لدفع علاقات التعاون إلى الأمام، مشيدًا بما قام بالإطلاع عليه من معروضات شركات الإنتاج الحربي داخل جناح الوزارة بالمعرض، مؤكدًا على اهتمام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية بتعزيز العلاقات التعاونية مع الشركات المصرية وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربي والتي تتميز بقدرات تكنولوجية وتصنيعية وبنية تحتية على أعلى مستوى وأيدي عاملة ماهرة، بما يساهم في تعزيز الروابط التاريخية المتأصلة بين السودان ومصر.

وأشاد مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، بالتنظيم المتميز للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" والذي يعكس حجم وقوة مصر ومكانتها، مضيفًا أنه يتطلع من خلال مشاركته بالمعرض إلى عقد شراكات إستراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري مع كبرى الجهات والشركات العالمية العاملة فى مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

الإنتاج الحربي التصنيع العسكري EDEX 2025 مصر

