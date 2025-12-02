قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في EDEX 2025.. ونعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
إيران تصل إلى عالم نووي إسرائيلي.. باقة زهور ورسالة تهديد تكشف التفاصيل
متابعة ميدانية لرئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أثناء نوة قاسم
الإنفاق على السباحة خسارة.. شوبير: حان الوقت لدعم الألعاب الفردية وتحقيق الميداليات الدولية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

التخطيط تعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق

رانيا المشاط
رانيا المشاط
آية الجارحي

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الجهات الوطنية المعنية، بشأن متابعة تنفيذ آلية التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق.

 وذلك تنفيذًًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمتابعة جهود تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة سواء في إطار آلية التعاون الثلاثي، أو اللجان المشتركة.

‎وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذ من اتفاقات مع الدول الصديقة والشقيقة، من خلال الأطر المؤسسية للتعاون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحرص على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي مع الدول العربية الشقيقة، وتحقيق المصالح المشتركة، والعمل المستمر على تنفيذ المشروعات التي تُعزز جهود التنمية مع البلدان.

‎وشهد الاجتماع مباحثات حول مستجدات التعاون الثلاثي على مستوى محاوره الستة، المتعلقة بالمجال الصناعي وتأهيل المصانع العراقية، والتعاون في مجال الطاقة، والتعاون في المجال الزراعي والامن الغذائي والمناطق اللوجستية، والتعاون في مجال نقل المسافرين بين الدول الثلاث، والتعاون في المدينة الاقتصادية الاردنية المشتركة، والتعاون في مجال التشييد والبناء.

‎وحضر الاجتماع ممثلو وزارات الصناعة والنقل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتعليم العالي، والطيران المدني، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسلطة الطيران المدني، ومصلحة الجمارك، واتحاد الصناعات المصرية، هيئة الدواء المصرية.‎كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية استمرار تشغيل خطوط الملاحة بين مينائي نويبع والعقبة ونقل البضائع من/ وإلى العراق برا إلى/ ومن ميناء العقبة والذي يسير بشكل منتظم، ومناقشة الربط الكهربائي الثلاثي، وإنشاء بوابة التجارة الالكترونية بين (العراق، مصر، الأردن) من أجل تناقل البيانات الجمركية الكترونياً لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي ومراقبة الحاويات بين العراق ومصر والأردن ودعماً لخطة التجارة البينية بين الدول الثلاث، فضلًا عن التعاون في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدول الثلاث، ودعم البيئة الممكنة لبدء ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال التشريعات والقوانين المنظمة والسياسيات، والتمكين الاقتصادي للمرأة بهدف تعزيز قدرة المرآه على الوصول إلى الموارد والفرص الاقتصادية وزيادة مشاركتها في سوق العمل وريادة الاعمال وضمان حصولها على دخل مستدام، كما تم الاتفاق على دعوة الجانب المصري للجانب العراقي والأردني للمشاركة بالنسخة الثامنة من معرض تراثنا 2026.

معرض جمركية بيانات

