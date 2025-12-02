قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القليوبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إدارة احترافية للأزمات.. وزير الطيران يشهد افتتاح أعمال التطوير مركز عمليات المصرية للمطارات

نورهان خفاجي

افتتح الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أعمال التطوير الشاملة لمركز العمليات الرئيسي بالشركة المصرية للمطارات، عقب الإنتهاء من مشروع تحديث متكامل يُمثل نقلة نوعية في آليات المراقبة وإدارة المواقف التشغيلية.

يأتي ذلك في إطار توجهات وزارة الطيران المدني نحو رفع كفاءة منظومة المتابعة والتشغيل بقطاع المطارات المصرية.

إدارة احترافية للأزمات

وفى هذا السياق؛ أكد الدكتور سامح  الحفني خلال تفقده للمركز أن البنية التشغيلية تُعد ركيزة أساسية ضمن خطط الوزارة لتعزيز جاهزية المطارات المصرية، مشيرًا إلى أن المركز المُطوّر يُمثل منصة متقدمة لدعم سرعة اتخاذ القرار وتحسين التنسيق بين المطارات والجهات المعنية بما يواكب المعايير الدولية.

وأوضح المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن التطوير الجديد خطوة استراتيجية ضمن خطة القابضة للمطارات لتحديث آليات المتابعة والتحكم من أجل تحقيق أعلى مستويات الجاهزية، لافتًا إلى أن المركز يوفّر معلومات دقيقة ولحظية تُعزز جودة القرار وترسّخ أسس الإدارة الاحترافية للأزمات.

رصد لحركة الركاب والرحلات بكفاءة عالية

كما أكد الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات أن المركز بعد تطويره بات يعتمد على بنية تحليلية متقدمة تشمل منظومات حديثة للتقارير والإحصائيات الخاصة بحركة الركاب والرحلات، بالإضافة إلى تفعيل نظام تحليل تأخيرات الإقلاع القادر على تحديد الأسباب الفعلية واقتراح حلول عملية لرفع كفاءة التشغيل، مشيرًا إلى دوره في تطوير منهجية إعداد تقارير البلاغات الشهرية لتصبح أكثر شمولًا ودقة.

وشملت أعمال التطوير تحديثًا كاملًا لبيئة العمل داخل المركز، من خلال إعادة تصميم الهوية البصرية وتجديد الغرفة بالكامل، وتزويدها بشاشات عرض عالمية لعرض البيانات التشغيلية والتقارير اللحظية عبر منظومة مرنة تُسهّل ترتيب المعلومات وفقًا لأولويات الحدث ومتطلبات التشغيل.

كما تم  تعزيز قدرات المتابعة عبر منظومة مراقبة متطورة (CCTV) تربط المركز بالمطارات لحظة بلحظة، بما يتيح متابعة حركة التشغيل والبلاغات والأحداث الطارئة فورًا، ويرفع كفاءة إدارة المواقف غير المتوقعة.

وتضمّن المشروع تحديث منظومة الفيديو كونفرنس لضمان تواصل فعّال مع غرف الأزمات بالمطارات، إضافة إلى تطوير منظومة الاتصال اللاسلكي لربط المركز بكافة الإدارات التشغيلية.

ويُجسد هذا التطوير نموذجًا متقدمًا لمراكز العمليات المعتمدة على أحدث معايير إدارة الأزمات والتشغيل عالميًا، بما يعكس التزام قطاع الطيران المدني بتحسين منظومة التشغيل داخل المطارات المصرية وتعزيز قدرات المتابعة والتحليل لخدمة حركة الطيران وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل

تأليف ولا إخراج ولا تمثيل .. عمرو عابد يحسم موقفه من تعدد مواهبه | خاص

الحياة بعد سهام .. من القاهرة إلى مراكش

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

