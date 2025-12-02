رئيس جامعة الوادي الجديد يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات الإدارية بالجامعة

ترأس الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد لجنة اختيار القيادات الإدارية بالجامعة وذلك لشغل عدة وظايف قيادية داخل الجامعة والتي تم الإعلان عنها مسبقاً ،حيث ضمت عضوية اللجنة من داخل الجامعة كلا من :

أ.د عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد – ورئيس اللجنة ، أ.د/ أحمد سيد حرباوي – الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم بالجامعة ونائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب – عضواً ، أ.د/ ناصر محمد عامر – الأستاذ المتفرغ بكلية التربية وعميد الكلية الأسبق – عضواً، أ.د/ محمد محمود حسن – الأستاذ المتفرغ بكلية علوم الرياضة وعميد الكلية الأسبق – عضواً ، كما شارك في عضوية اللجنة من الخارج كلا من :

، أ.د/ عاطف أبو الوفا – الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة أسيوط ورئيس جامعة الوادي الجديد الأسبق – عضواً ، أ.د/ حسن عبد اللطيف – الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة أسيوط ونائب رئيس الجامعة السابق لشئون الدراسات العليا، أ.د/ ثروت عبدالعال – الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة أسيوط.

حيث أجرت اللجنة مقابلات مع السادة المتقدمين لشغل عدة وظائف قيادية تم الإعلان عنها مسبقاً : أمين عام كلية التربية – امين عام كلية الطب – أمين عام كلية الصيدلة - مدير عام الشئون الهندسية – مدير عام الشئون الإدارية – مدير عام الشئون المالية – مدير عام شئون التعليم.

ناقشت اللجنة مقترحاتهم والاطلاع علي الخطة المطورة والرؤية المستقبلية التي تساهم في ضمان استمرار تطوير ونهوض المنظومة التعليمية ، حيث اكد رئيس الجامعة علي ان اختيار وتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم وفق معايير اللازمة للكفاءة والخبرة .