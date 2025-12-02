قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسبب تشوهات للجنين .. تحذير من تشغيلة مغشوشة من حقنة RH
الصحة تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030
المستشار حازم بدوي: المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب جرت بانضباط وفي ظل مُناخ ديمقراطي
بدعم الاتحاد الدولي | إنشاء مركز إقليمي لرياضة السلاح في مصر
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
رياضة

بدعم الاتحاد الدولي | إنشاء مركز إقليمي لرياضة السلاح في مصر

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، لبحث سبل دعم رياضة السلاح المصرية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها الرياضات الفردية خلال السنوات الأخيرة.

وتناول اللقاء مناقشة خطط العمل خلال الفترة المقبلة، ومنها دراسة إنشاء مركز إقليمي لرياضة السلاح في مصر ليكون منصة لاكتشاف وصقل المواهب، وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الفنية واللوجستية والإدارية، بما يعزز من مكانة مصر كمنارة رياضية على مستوى القارة.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الدولة على دعم الكوادر والقيادات المصرية لتولي المناصب الدولية داخل الاتحادات القارية والعالمية، باعتبار ذلك امتداداً لقوة مصر الناعمة وريادتها في المنظومة الرياضية.

وشدد على أن وجود شخصيات مؤثرة مثل المهندس عبد المنعم الحسيني يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءة المصرية وقدرتها على تطوير مختلف الألعاب، مع مواصلة دعم خطط التطوير الفني والإداري لمنتخب السلاح.

من جانبه، أشاد المهندس عبد المنعم الحسيني بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية لرياضة السلاح، مثمناً التهنئة الرئاسية الأخيرة لإنجاز المنتخب الوطني، والتي اعتبرها رسالة تقدير تعكس قوة اللعبة على المستوى العالمي.

كما جرى الاتفاق على استمرار التنسيق لاستضافة بطولات دولية في مصر ومنها ثلاثة بطولات عالم في العام المقبل، وكذلك وتوسيع برامج تبادل الخبرات بالتعاون مع الاتحاد المصري للسلاح.

وخلال اللقاء، وجه رئيس الاتحاد الدولي للسلاح دعوة رسمية إلى الدكتور أشرف صبحي لحضور منافسات بطولة الجائزة الكبرى، المقرر إقامتها في دولة قطر خلال شهر يناير المقبل، تقديراً لدور مصر المؤثر في دعم وتطوير اللعبة على المستوى الدولي، ولتعزيز الحضور المصري في أكبر الفعاليات العالمية.
 

