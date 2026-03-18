انتشار معدات شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى لمواجهة التقلبات الجوية

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، برئاسة المهندس عادل حسن، رفع درجة الاستعداد، تحسبًا لاحتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تصل إلى الغزيرة أحيانًا على بعض المحافظات، وفقًا لما أشار إليه بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع احتمال أن تصل الأمطار إلى حد المتوسطة على محافظات القاهرة الكبرى.

وأوضح المهندس عادل حسن، رئيس الشركة، أنه تم الدفع بسيارات الشفط ومعدات الطوارئ، إلى جانب تمركز فرق الصيانة في النقاط الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار.

وأكد رئيس الشركة جاهزية جميع المحطات والشبكات، ومراجعة مناسيب البيارات وخطوط الصرف، والتأكد من كفاءة عمل غرف الأمطار والشنايش، لضمان سرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

وناشدت الشركة المواطنين عدم إلقاء المخلفات داخل البالوعات، لما تسببه من انسدادات تعوق تصريف المياه، مؤكدة استقبال شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 175، أو عبر قنوات التواصل المختلفة التابعة للشركة.