بعد الخروج الأوروبي.. إنزو فرنانديز يثير الجدل حول مستقبله مع تشيلسي

أثار اللاعب الأرجنتيني الدولي إنزو فرنانديز تساؤلات حول مستقبله مع تشيلسي بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب خسارته الثقيلة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0 في إياب دور الـ16، ليودع المسابقة بمجموع 2-8 على مدار المباراتين.

وبرغم قيادة فرنانديز للفريق في مباراة أمس، الثلاثاء، بسبب غياب ريس جيمس للإصابة، لم يخف اللاعب عدم تأكده من بقائه مع النادي في الموسم المقبل، حيث صرح لشبكة «إي إس بي إن»: "لا أعرف، ما زالت هناك ثماني مباريات متبقية وكأس الاتحاد الإنجليزي، وهناك كأس العالم، وبعد ذلك سنرى".

وحول المباراة أمام سان جيرمان، أقر اللاعب بأن فريق العاصمة الفرنسية استحق التأهل، مشيرًا إلى أن الهدفين المبكرين حسموا اللقاء سريعًا: "فشلنا في السيطرة على المباراة. في لقاء الذهاب فقدنا تركيزنا في آخر ربع ساعة واستقبلنا ثلاثة أهداف، وهنا حدث ذلك الأمر مجددًا. في النهاية، كان سان جيرمان الفريق الأفضل".

وعن خطط الفريق المستقبلية، أكد فرنانديز أن التركيز الآن سينصب على المنافسات المحلية: "هدفنا هو الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل"، في محاولة لتعويض خيبة الخروج المبكر من البطولة الأوروبية.