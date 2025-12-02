قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة جديدة.. أسعار الذهب عيار 21 اليوم تواصل الارتفاع
كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت
مشهد تمثيلي .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عريس من زفة بالدقهلية
زيلنسكي: فرص إنهاء الحرب أصبحت الآن أفضل من أي وقت مضى
زيلينسكي: فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى
مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
كتلة حرارية عملاقة تتحرك في صمت .. منطقة ساخنة هائلة | إيه الحكاية؟
أدريان برودي.. قائمة النجوم العالمين المشاركين في جلسات البحر الأحمر السينمائي
بحوث الصحراء يوزّع شتلات الزيتون على منتفعي التجمعات التنموية في سيناء
لأول مرة | مصر تتسلم رئاسة مؤتمر اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط
شادي محمد : لو صلاح جه الأهلي شرف ليه قبل ما يكون إضافة للنادي
مكتبة مصر العامة تنظم معرض بيع الكتب الشهري بأسعار رمزية يومي 5 و6 ديسمبر

جمال عاشور

تنظم مكتبة مصر العامة، في مقرها الرئيسي،  برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، معرض بيع الكتب الشهري يومي الجمعة والسبت الموافقين 5 و6 ديسمبر 2025.

يأتي ذلك في إطار دور المكتبة المجتمعي في نشر الثقافة وتسهيل حصول القراء على الكتب بأسعار رمزية.

يقام المعرض داخل حديقة المكتبة في المنطقة المخصصة لبيع الكتب، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة والنصف عصرًا.

ويقدم المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من الكتب الزائدة عن احتياجات المكتبة، والتي تشمل عناوين في الأدب والعلوم والفنون والتاريخ وكتب الأطفال والناشئة، مما يتيح فرصة مميزة للقراء الباحثين عن إصدارات متنوعة بأسعار في متناول الجميع، ويُعد هذا المعرض واحدًا من الأنشطة الدورية التي تحرص المكتبة على تنظيمها شهريًا، بهدف دعم عادة القراءة وتوفير الكتب لجمهور أوسع.

وأكدت الدكتورة رانيا شرعان، مديرة المكتبة، أن هذا النوع من المعارض يحظى بإقبال كبير من روّاد المكتبة وأعضاءها، نظرًا لما يوفره من عناوين قيّمة بأسعار منخفضة، إلى جانب إتاحة الفرصة لاقتناء كتب نادرة أو غير متوفرة في الأسواق.

وأوضحت أن المعرض جزء من جهود المكتبة في إعادة تدوير مواردها، والاستفادة من الكتب الزائدة عن الحاجة بدلًا من تخزينها، بما يحقق قيمة ثقافية ومجتمعية مضافة.

ويشترط للدخول والشراء إبراز بطاقة العضوية الخاصة بالمكتبة، وهي خطوة تهدف إلى تنظيم عملية البيع وضمان استفادة الأعضاء الفعليين من هذا النشاط، ودعت جميع الأعضاء إلى الاستفادة من المعرض وتجديد مكتباتهم الشخصية بمجموعة من الكتب التي تغطي مختلف المجالات والاهتمامات.

وتولي مكتبة مصر العامة اهتمامًا خاصًا بتعزيز دورها كمركز مجتمعي للثقافة والمعرفة، عبر تنظيم معارض الكتب وورش العمل والأنشطة التي تتيح للزوار فرصًا مستمرة للتعلم واكتشاف الجديد، ويأتي معرض ديسمبر امتدادًا لسلسلة من المعارض السابقة التي لاقت نجاحًا كبيرًا وحرص القراء على حضورها بانتظام.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض إقبالًا ملحوظًا خاصة مع توفر كتب مناسبة للكبار والأطفال، ما يجعله وجهة مثالية للعائلات والطلاب وهواة القراءة، كما أن الأسعار الرمزية التي يقدمها المعرض تمثل فرصة حقيقية لاقتناء عدد كبير من الكتب دون عبء مادي، وهو ما يتماشى مع رؤية المكتبة لدعم المعرفة كحق أصيل للجميع.

وبتنظيم هذا الحدث الشهري، تواصل مكتبة مصر العامة جهودها في نشر الثقافة وتشجيع القراءة، وتحث جمهورها على عدم تفويت فرصة حضور معرض هذا الشهر للاستفادة من العناوين المتنوعة والعروض المتاحة.

